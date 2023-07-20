نسبة النجاح 28%.. عميد طب قنا يكشف مفاجأة عن رسوب 72% من طلاب الفرقة الأولى

كشف الدكتور علي عبد الرحمن عميد كلية طب قنا بجامعة جنوب الوادي تفاصيل وأسباب رسوب اكثر من 70 %من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب .

وقال علي عبد الرحمن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" نسبة النجاح 28 % والرسوب 72 % وهذه النتيجة ليست غريبة لأن نسبة النجاح في الترم الأول كانت 30 % ".

وأضاف :" بحثنا وراء رسوب هذا العدد الكبير من الطلاب"، مضيفا:" في العادة تكون نسبة النجاح في طلاب الفرقة الأولى من 90 لـ 95 %".

وتابع عميد كلية طب قنا بجامعة جنوب الوادي:" أعداد كبيرة من هؤلاء الطلاب قادمين من مدارس ومراكز محددة و95 % من الراسبين قادمين من مراكز ومدارس محددة بمحافظة قنا ".

واكمل علي عبد الرحمن :" من الواضح أن هؤلاء الطلاب لم يكونوا أكفاء وهؤلاء الطلاب لا يستيطعون ان يتجاوبون دراسيا مع المناهج الدراسية ".

