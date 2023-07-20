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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الإفتاء: الهجرة النبوية كانت أمرا إلهيا وعلمتنا حب الوطن

صدى البلد

قال الشيخ وسام أحمد، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرسول لم يعتمد على الهجرة من مكة إلى المدينة على المعجزات، واستعان بأهل الخبرة في ذلك، ثم احتمى في الغار مع سيدنا أبو بكر، لذلك نجد في هذه الهجرة كيف نتخذ الأسباب.

 

أضاف وسام أحمد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت، عبر قناة dmc، أن الهجرة النبوية كانت أمرا إلهيا من الله سبحانه وتعالى، أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه تباعا من مكة إلى المدينة.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "هناك ملمح في الهجرة النبوية له علاقة بحب الوطن، وسيدنا النبي وهو يهاجر ويعبر حدود مكة التفت إلى مكة وقال لولا أن أهلك أخروجني منك ما خرجت، وأنك أحب البلاد إلى والى الله، وهذا يعلمنا أن حب الأوطان من الإيمان، وأن ترك الوطن أمر يشق على النفس".

https://fb.watch/lV4e_Mp0uj/?mibextid=D2BBUW

الهجرة النبوية الرسول صلى الله عليه وسلم الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء أمين الفتوى بدار الأفتاء المصرية حب الوطن

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