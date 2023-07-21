سبب رفض عبلة كامل التكريم بالمهرجان القومى للمسرح.. محمد رياض يوضح

حل الفنان محمد رياض رئيس المهرجان القومي للمسرح ،ضيفا ببرنامج مساء دي إم سي والمذاع عبر قناة الحياة، للحديث حول العديد من الموضوعات المتعلقة بحياته الفنية والشخصية.

وقال خلال حواره ببرنامج مساء دي إم سي: "من الصعوبة أن ننتظر وفاة الفنان حتى نكرمه، مؤكدًا أن القيمة الكبرى هي أن يكرم الفنان خلال حياته والمهم أن يشعر ويلمس ذلك ويرى احتفال الناس به.



وعن تكريم الفنانة عبلة كامل، قال إنه من خلال عمله معها يعلم أنها لا تحب الظهور الإعلامي، مؤكدًا أنه تم طرح اسمها في كل المهرجانات وفي كل الدورات وكذلك بمهرجان السينما ولكنها تعتذر.