مصرع طفل وإصابة 4 آخرين في تصادم 6 سيارات ببني سويف

لقي طفل مصرعه، وأصيبت سيدة و3 أطفال آخرين من أسرة واحدة، اليوم الجمعة في حادث تصادم 4 سيارات ملاكي وسيارتي نقل وجامبو بنزلة نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ يفيد بتصادم 4 سيارات ملاكي وسيارتي نقل وجامبو بنزلة نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن الجثة لطفل ويدعي «فهد.ا.ا» 15 سنة ومقيم بمحافظة سوهاج وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابون «هبه.س.ا»38 سنة، مصابة بجروح وسحجات

«خالد.ا.ا» 6 سنوات مصاباً بجرح بالرأس 10سم، وشقيقتيه «عزيزه» 12 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الإرتجاج، «غالية» 9 سنوات، مصابة بكدمات وسحجات وجميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة.