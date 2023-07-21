لمدة عام ونصف بفائدة 20%.. ماذا تعرف عن شهادة بنك ناصر الجديدة؟

شهادة بنك ناصر مرتفعة الفائدة.. يتساءل الكثير من المواطنين وعملاء البنوك عن شهادات الادخار المرتفعة الفائدة الموجودة حاليا بالسوق لاستثمار أموالهم وتحقيق أرباح مالية.

الشائع في شهادات الادخار هي أنها تكون غالبا لمدة 3 سنوات أو سنتين ولا يمكن كسرها قبل هذه المدة، وإن أراد العميل كسر شهادته القديمة للاستثمار في أخرى جديدة يتم فرض غرامة عليه من قبل البنك.

بعض العملاء وراغبي الاستثمار لا يفضلون الشهادات طويلة الأمد ويبحثون عن أخرى قصيرة الأجل وهو ما حققه بنك ناصر عندما طرح مؤخرا شهادة ادخار لمدة عام ونصف.

تفاصيل شهادة بنك ناصر الجديدة

أعلن بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، طرح شهادات ادخارية جديدة بفائدة تصل إلى 22%.

ووفقا للموقع الرسمي لبنك ناصر الاجتماعي، فالبنك يقدم شهادة تراكمية لمدة 3 سنوات، تصرف عند تاريخ الاستحقاق 22%، وأخرى تراكمية لمدة سنة ونصف بفائدة 20%.

ولمزيد من الإيضاح والتفاصيل، قال أحمد روميش، المشرف على قطاع الائتمان ببنك ناصر، أن الشهادتين واحدة بفائدة 22% على 3 سنوات، وأخرى بفائدة 20% على سنة ونص يستحقان في نهاية المدة والحد الادنى ألف جنيه، بمضاعفاتها وتشمل عملاء البنك وغيرهم".

وأضاف روميش في تصريحات تليفزيونية: "مثلًا الشهادة ذات العائد 22% يسترد العميل شهادته بالعائد في نهاية المدة مضافًا عليها 66%، لو فرضنا مبلغ 100 ألف جنيه يسترد 166 ألف جنيهًا، والثانية ذات العائد 20% تصرف نهاية المدة كذلك".

كما أكد أنه لا يوجد مدة معينة للاكتتاب في الشهادات الجديدة، والاكتتاب فيهما لا يقتصر على عملاء البنك، وأي من المواطنين يرغب في الانضمام، يمكنه فتح حساب دون مصروفات إدارية في أي من فروع البنك البلغة 97 فرعًا في أنحاء الجمهورية.

شهادات ادخار بنك ناصر

بخلاف الشهادتين السابقتين، يقدم بنك ناصر الشهادة الثلاثية بسعر فائدة سنوي 17.5% يصرف العائد شهرياً، و17.75% يصرف ربع سنوياً، و19% يصرف سنويا ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه.

ويوفر بنك ناصر الاجتماعي بالنسبة للمؤسسات شهادة لمدة 3 سنوات بعائد يصل إلى 14.4% على أساس سنوي، لأقل من 5 مليون جنيه.

ويصدر بنك ناصر وديعة «رد الجميل»، في إطار اهتمامه بكافة فئات المجتمع العمرية وخصوصا كبار السن من العملاء، والتي تبدأ من سنة من تاريخ الإيداع، و تقدم لكبار السن 60 عام فأكثر.

وتبدأ قيمة الوديعة من 1000 جنيه ومضاعفاتها حتى 2 مليون جنيه، وأسعار عائد 12% سنويا لمدة 3 سنوات، 11.25 % شهريا لمدة 3 سنوات، 10.75% سنويا لمدة عام، و10.25% سنويا لمدة عام.

الأوراق المطلوبة لشراء شهادة بنك ناصر

أما الأوراق المطلوبة الخطوات اللازمة لشراء شهادات بنك ناصر الجديدة، فحددها البنك وجاءت كالآتي: صورة بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري، برينت تأميني.

وفي حال عدم وجود حساب للمتقدم بالبنك، عليه تقديم طلب فتح حساب توفير في البنك لإيداع العائد من خلال الذهاب إلى أحد فروع البنك وتقديم الأوراق المطلوبة.

بعد ذلك يتم تحديد نوع الشهادة وسعرها وإبلاغ موظف البنك، بعدها يملأ العميل استمارة الطلب وتقديمها لموظف البنك، الذي سيقوم بدوره بإنهاء إجراءات الشراء.

ويبحث الكثير من المواطنين عن رقم خدمة عملاء بنك ناصر للاستفسار عن القروض والمعاشات، كذلك شهادات الادخار، وهو: 16868.