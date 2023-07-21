عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيد الباروكي يقود "ناشئي الزعانف" للسباحة في قناة السويس.. صور

السباح العالمي
السباح العالمي

قاد السباح العالمي سيد الباروكي، بطل العالم في السباحة وبطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والحاصل مؤخرًا على المركز الأول، في بطولة العالم للسباحة بزعانف المونو، والتي استضافتها مصر، وحصول على 4 ميداليات ذهب، ناشئي سباحة الزعانف في عدد من المحافظات، للسياحة لمسافة كيلو في المجري الملاحي لقناة السويس، تنفيذًا لوعده للناشئين الأطفال عقب فوزه ببطولة العام وتحقيقه أرقام قياسية في البطولة الأخيرة.

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة وتروسيكل بطريق بورسعيد الإسماعيلية


وشارك في خوض مغامرة السباحة في قناة السويس، عدد كبير من الأطفال السباحين الناشئين في سباحة الزعانف، لمسافة كيلو، كما قام الباروكي بإعطائهم النصائح والتوجيهات خلال السباحة في قناة السويس، بالإضافة إلي قيامهم بالتدريب بنادي الشراع والتجديف التابع لقناة السويس.
ويعتبر "الباروكي" أول عربى وأفريقى يدخل موسوعة جينيس لأعلى قفزة من الماء "قفزة الدولفين"، بعد تحقيق رقمين فى موسوعة الأرقام القياسية، بالخروج من أسفل الماء بارتفاع 2 متر و5 سنتيمترات، فى إيطاليا والصين.
وقال السباح العالمي سيد الباروكي، إنه سجل رقمين قياسيين، في بطولة العالم للسباحة والتي استضافتها مصر مؤخرًا، الأول في سباحة مسافة 400 متر بفارق 9 ثوانٍ عن المركز الثاني وسباحة مسافة 800 متر بفارق 17 ثانية عن المركز الثاني، مشيرًا إلي إنه تفوق في البطولة العالم للسباحة بزعانف المونو رقم 18 والتي استضافتها مصر بمجمع حمامات السباحة الأوليمبي باستاد القاهرة في الفترة من 25 حتى 27 يونيو على 38 متسابقًا من دول مختلفة.

IMG-20230721-WA0050
IMG-20230721-WA0050
IMG-20230721-WA0051
IMG-20230721-WA0051
IMG-20230721-WA0048
IMG-20230721-WA0048
IMG-20230721-WA0049
IMG-20230721-WA0049
IMG-20230721-WA0046
IMG-20230721-WA0046

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

كأنها لابسة مايوه.. إطلالة ياسمين عز تثير الجدل في السوشيال ميديا

بيراميدز يقترب من التعاقد مع ثنائي فيوتشر.. تفاصيل

18 درجة كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة بسبب القبة الحرارية

فنان شهير مشرد بالشوارع ويعاني من تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

صفقة هداف الكونفدرالية طارت.. يانج أفريكانز يصدم الزمالك وبيراميدز

شاهد أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء مفاوضاته مع الأهلي

العقل بيقول كده.. نجم الزمالك يعلق على أنباء انتقال فتوح وزيزو للأهلي

ترشيحاتنا

انطلاق 7 قوافل دعوية وافتتاح 8 مساجد بوزارة الأوقاف

بتوجيه من أردوغان.. تركيا تُصعب إجراءات الحصول على جنسيتها

مخاوف من ارتفاع أسعار الغداء عالميًا بعد قرار الهند بحظر تصدير الأرز

سرقة واعتداء وحشي.. دوناروما يتعرض لسطو مرعب في باريس

وفقا لقانون تنمية البحيرات.. صيد وجمع هذه الأنواع يعرضك للحبس 3 سنوات

أشهر مدينة سياحية في العالم تحظر السفن.. لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 علامات خطيرة تدل على التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي| احذر

يباع بأسعار خيالية.. طريقة عمل عصير بذور الشيا والبلاك بيري

هذه الأبراج الأكثر تشاؤماً...هل أنت منهم؟

مشروب رخيص يحمي الكلى من الأمراض| لن تتوقعه

فيديو

30 مليون جنيه شرط التوقيع.. الأهلي يبحث عن سيناريو لضم زيزو

مها أحمد تشارك جمهورها بمفاجأة خاصة من عيد ميلادها

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ