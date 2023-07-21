سيد الباروكي يقود "ناشئي الزعانف" للسباحة في قناة السويس.. صور

قاد السباح العالمي سيد الباروكي، بطل العالم في السباحة وبطل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والحاصل مؤخرًا على المركز الأول، في بطولة العالم للسباحة بزعانف المونو، والتي استضافتها مصر، وحصول على 4 ميداليات ذهب، ناشئي سباحة الزعانف في عدد من المحافظات، للسياحة لمسافة كيلو في المجري الملاحي لقناة السويس، تنفيذًا لوعده للناشئين الأطفال عقب فوزه ببطولة العام وتحقيقه أرقام قياسية في البطولة الأخيرة.



وشارك في خوض مغامرة السباحة في قناة السويس، عدد كبير من الأطفال السباحين الناشئين في سباحة الزعانف، لمسافة كيلو، كما قام الباروكي بإعطائهم النصائح والتوجيهات خلال السباحة في قناة السويس، بالإضافة إلي قيامهم بالتدريب بنادي الشراع والتجديف التابع لقناة السويس.

ويعتبر "الباروكي" أول عربى وأفريقى يدخل موسوعة جينيس لأعلى قفزة من الماء "قفزة الدولفين"، بعد تحقيق رقمين فى موسوعة الأرقام القياسية، بالخروج من أسفل الماء بارتفاع 2 متر و5 سنتيمترات، فى إيطاليا والصين.

وقال السباح العالمي سيد الباروكي، إنه سجل رقمين قياسيين، في بطولة العالم للسباحة والتي استضافتها مصر مؤخرًا، الأول في سباحة مسافة 400 متر بفارق 9 ثوانٍ عن المركز الثاني وسباحة مسافة 800 متر بفارق 17 ثانية عن المركز الثاني، مشيرًا إلي إنه تفوق في البطولة العالم للسباحة بزعانف المونو رقم 18 والتي استضافتها مصر بمجمع حمامات السباحة الأوليمبي باستاد القاهرة في الفترة من 25 حتى 27 يونيو على 38 متسابقًا من دول مختلفة.

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