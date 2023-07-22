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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بمشاركة 7رؤساء الجامعات

وزير التعليم العالي يبحث التعاون مع جامعة لندن فى التوظيف والتطوير المهني

الوفد المصري يتفقد
الوفد المصري يتفقد جناح جامعة UCL البريطانية

زار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوفد المُرافق له من رؤساء الجامعات المُمثلين عن الأقاليم السبعة بمصر، جامعة london interdisciplinary school والتي تعُد إحدى الجامعات المُتميزة في مجال البرامج الدراسية البينية في التعليم البريطاني، وترتبط بدعم ملف التوظيف وسوق العمل.

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ويأتي ذلك استكمالًا لزيارة وفد القيادات الجامعية لبحث دعم سبل التعاون المُشترك بين مصر وبريطانيا في مجال التوظيف والتطوير المهني ومؤسسات التعليم.

وعرضت إدارة الجامعة على الوفد المصري أحدث ما يتم تقديمه من برامج دراسية بينية تواكب مُتطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي، وكيفية حل المشكلات التي تواجه عملية تطوير العملية التعليمية والبحثية، حيث يتم وضع المشكلات أمام الطلاب وتدريبهم على كيفية مواجهتها بأسس علمية وبحثية وتطبيقية متطورة، ووفقًا لمنهج علمي سليم، كما يتم الاستعانة بأساتذة مُتميزين لتدريس البرامج البينية المُتداخلة.

وناقش الوفد آليات قبول اختيار الطلاب قبل الالتحاق بالجامعة، وآليات التدريس والتعليم خلال فترة الدراسة، وفرص العمل المُتاحة لهم بعد التخرج، وأكدت إدارة الجامعة حرصها على أن تكون تجربة الجامعة فريدة من نوعها داخل بريطانيا، من خلال متابعة الخريجين والتأكد من حصولهم على فرص عمل مناسبة وملائمة تتوافق مع الدراسات التي سبق وقدمتها الجامعة لطلابها.

وعلى هامش اللقاء، زار الوفد المصري جناج جامعةUCL  البريطانية الخاص بريادة الأعمال والابتكار، حيث تم عرض أحدث ما تقوم به الجامعة لدعم مجال الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة، وكذلك تنظيم جلسة حوارية حول فرص التعاون المشتركة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية ومؤسساتها وجامعة UCL البريطانية والتعاون في نقل الخبرات من حاضنة الأعمال الكبرى بالجامعة إلى نماذج مماثلة في الجامعات المصرية.

شهدت الزيارة حضور رؤساء الجامعات الممثلين عن الأقاليم السبعة وهم: (الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس، الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا)، وكذلك حضور الدكتور مصطفى رفعت الامين العام للمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والمستشار أحمد عزت نائب سفير مصر بالمملكة المتحدة، والدكتور رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، وعبدالله حسين حمودة استشاري الوزارة لتنفيذ الوحدة المركزية لمراكز التوظيف.

الوفد المصري يتفقد جناح جامعة UCL البريطانية
الوفد المصري يتفقد جناح جامعة UCL البريطانية
الوفد المصري يتفقد جناح جامعة UCL البريطانية1
الوفد المصري يتفقد جناح جامعة UCL البريطانية1
الوفد المصري يتفقد جناح جامعة UCL البريطانية2
الوفد المصري يتفقد جناح جامعة UCL البريطانية2
الوفد المصري يتفقد جناح جامعة UCL البريطانية3
الوفد المصري يتفقد جناح جامعة UCL البريطانية3
الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رؤساء الجامعات الأقاليم السبعة جامعة london interdisciplinary school مجال البرامج الدراسية البينية التعليم البريطاني سوق العمل Jobs Education

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