الهضبة مع ابنه.. الدويتوهات موضة نجوم الغناء في الصيف

يشهد موسم الصيف الحالي عدد كبير من الدويتهات الغنائية، والتى قرر عدد كبير من نجوم الغناء المنافسة بها خلال هذا الصيف وكانت البداية مع الهضبة الذى طرح أول دويتو يجمعه بابنه عبدالله منذ عدة أسابيع بعنوان ياليل.



دويتو الهضبة وابنه عبدالله

وطرح النجم عمرو دياب أول دويتو غنائى مع نجله عبدالله بعنوان ياليل، وذلك من خلال عدد كبير من المنصات الرقمية والمحطات الراديو.



الأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو دياب نفسه ومن توزيع أحمد ابراهيم أما الميكساچ و ديچتال ماستر لأمير محروس.



وكان عمرو دياب وابنه عبد الله قد قدما جزءا من الأغنية في الاعلان الذي جمعهما مؤخرا لصالح احدى شركات الاتصالات.

أحمد سعد وروبي لأول مرة

ولأول مرة طرحت شركة "مزيكا" كليب بعنوان ياليالي يجمع كل من الفنان أحمد سعد والمطربة روبي، وذلك من خلال موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الأغنية من كلمات فلبينو، وألحان أحمد طارق يحيى، وتوزيع موسيقى أحمد طارق يحيي واسماعيل نصرت، وميكس وماستر هانى محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد، ومن إنتاج شركة "مزيكا " للمنتج محمد جابر.

وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها على اليوتيوب والسوشيال ميديا وبدأت روبي بعدها فى احياء مجموعة من الحفلات الصيفية تبدأها بحفل جدة يوم 28 من شهر يوليو الحالي.



عبد الباسط حمودة مع عمر كمال

كما يستعد أيضا عبد الباسط حمودة لطرح دويتو جديد يجمعه بالمطرب عمر كمال بعنوان السخان، وهي الأغنية التى يعيدوا بها نجاحات أعمالهم السابقة والتى منها أغنية ضيعنا وحلوين.



الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر فى أول تعاون بينه وبين عمر كمال ومن المفترض أن يتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب يوم 25 من شهر يوليو الجاري.

