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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة فيما بينهم؛ بسبب خلافات الجيرة، بناحية بيت علام دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بناحية بيت علام دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین أن المشاجرة بين كلاً من:" الطرف الأول المدعو السيد م.ع.م- 23 سنة- عامل بأجر، وشقيقه المدعو عبد العظيم م.ع- 26 سنه- مزارع، مصابًا بسحجات بالذراع الأيمن"، وطرف ثاني:" المدعو محمد ع.أ- 38 سنه- مزارع، مصابًا بجرح قطعي متهتك بالبطن من الناحية اليمنى؛ إثر إصابته بطلق ناري، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية".

وشقيقه المدعو "مرسي ع.أ- 29 سنة- مزارع- مصابًا بجرح أعلى الحاجب الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى جرجا العام؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، والطرفان يقيمان بذات الناحية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول بندقية آلية، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالضرب، واتهم الأول من الطرف الثاني الأول من الطرف الأول بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته؛ ما نتج عنه إصابته المنوه عنها؛ بسبب خلافات الجيرة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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