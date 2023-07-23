محمد بسام : دعم «أبو العينين» ساعد سيراميكا كليوباترا على التتويج بكأس الرابطة

أعرب محمد بسام حارس مرمي فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بتتويج الفريق ببطولة كأس الرابطة، للمرة الأولى في تاريخه، بعد انتصاره العريض على المصري البورسعيدي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء أمس السبت على ستاد برج العرب، في نهائي البطولة.

وأضاف بسام، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن التركيز الشديد للاعبين طوال الموسم ساعد على تحقيق البطولة، مؤكداً إن دعم مجلس إدارة النادي برئاسة النائب محمد أبوالعينين ساعد الفريق على التتويج.

وتابع بسام تصريحاته، أن نادي سيراميكا كليوباترا فريق كبير ويضم لاعبين مميزين، نجح في تحقيق أهدافه خلال هذا الموسم، وأن هناك ‏تحديات كبيرة قادمة سوف يستعد لها بكل قوة.‏