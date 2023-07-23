لاعب بوكر يحصد جائزة بالملايين.. ويفجر مفاجأة بعدها بأيام

حصل بطل العالم في لعبة البوكر، دانيال وينمان، على جائزة وصفها البعض أنها الأعلى في اللعبة وتقدر بمبلغ 12.1 مليون دولار، لكنه فاجأ الجميع بالعودة إلى اللعب من جديد بعد أيام قليلة فقط من الفوز.



وبحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فاز دانيال البالغ من العمر35 عامًا، ببطولة World Series of Poker Main Event ليفوز بأكثر الأساور المرموقة في بطولة العالم للبوكر WSOP ويحقق الفوز بالجائزة الكبرى الهائلة ليصبح مليونيرًا.

وحطم نجم البوكر المولود في أتلانتا رقمًا قياسيًا بلغ 10043 لاعبًا في دورة الاشتراك التي تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار (7700 جنيه إسترليني) ليحصل على الجائزة الكبرى مع وصول مسيرته الكروية التي استمرت 15 عامًا إلى القمة في لاس فيجاس.

بعد تخرجه في معهد جورجيا للتكنولوجيا في عام 2009 بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ، عمل دانيال كمهندس قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في البوكر ويعمل الآن كمهندس برمجيات في Lowkey.gg.

وصل دانيال إلى أول طاولة نهائية له في بطولة العالم للبوكر WSOP في عام 2012 وفاز بأول حدث له في بطولة العالم للبوكر WSOP في نورث كارولينا في عام 2015 - حيث حصل على 280 ألف دولار (217 ألف جنيه إسترليني).

وكشف وينمان لـ WPT أنه لم يعد تقريبًا للعب في بطولة WSOP Main Event نظرًا لاعتقاده أنه لن يفوز أبدًا ، قال: 'لقد قلت للعديد من الناس، لا أحب هذه البطولة.. الهيكل جيد جدا.. وقد كنت أكثر من ذلك في الصيف.

وأضاف: 'كنت بصراحة على الحياد بشأن العودة ولعب هذه البطولة. كان لشون ديب دورًا محوريًا في إقناعي بالخروج '.

سُئل بطل العالم عما يخطط لفعله بمحفظة جديدة بقيمة 12.1 مليون دولار ، فأجاب: 'من المحتمل أن أستثمرها.. لا أعتقد أن الحياة ستتغير كثيرًا بالنسبة لي. انا شخص سعيد جدا. أنا أستمتع بأشياء بسيطة للغاية في الوطن.

وتابع: 'سأكون في العمل الأسبوع المقبل.. ربما ألعب المزيد من الجولف ، وربما أسافر أكثر قليلاً. لكن الحياة ستكون متشابهة للغاية - فقط ببضعة دولارات إضافية في البنك '.