عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لاعب بوكر يحصد جائزة بالملايين.. ويفجر مفاجأة بعدها بأيام

لاعب بوكر
لاعب بوكر

حصل بطل العالم في لعبة البوكر، دانيال وينمان، على جائزة وصفها البعض أنها الأعلى في اللعبة وتقدر بمبلغ 12.1 مليون دولار، لكنه فاجأ الجميع بالعودة إلى اللعب من جديد بعد أيام قليلة فقط من الفوز. 
 

txt

لم تستطع أمواله شراء مقعد بالجامعة.. حكاية مليونير صيني فشل 27 مرة في الامتحان

txt

قيمتها 50 ألف دولار.. تفاصيل فوز الروائي العُماني زهران القاسمي بجائزة البوكر

وبحسب ما ورد في صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فاز دانيال البالغ من العمر35 عامًا، ببطولة World Series of Poker Main Event ليفوز بأكثر الأساور المرموقة في بطولة العالم للبوكر WSOP ويحقق الفوز بالجائزة الكبرى الهائلة ليصبح مليونيرًا.

وحطم نجم البوكر المولود في أتلانتا رقمًا قياسيًا بلغ 10043 لاعبًا في دورة الاشتراك التي تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار (7700 جنيه إسترليني) ليحصل على الجائزة الكبرى مع وصول مسيرته الكروية التي استمرت 15 عامًا إلى القمة في لاس فيجاس.

بعد تخرجه في معهد جورجيا للتكنولوجيا في عام 2009 بدرجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ، عمل دانيال كمهندس قبل أن يبدأ مسيرته المهنية في البوكر ويعمل الآن كمهندس برمجيات في Lowkey.gg.

وصل دانيال إلى أول طاولة نهائية له في بطولة العالم للبوكر WSOP في عام 2012 وفاز بأول حدث له في بطولة العالم للبوكر WSOP في نورث كارولينا في عام 2015 - حيث حصل على 280 ألف دولار (217 ألف جنيه إسترليني).

وكشف وينمان لـ WPT أنه لم يعد تقريبًا للعب في بطولة WSOP Main Event نظرًا لاعتقاده أنه لن يفوز أبدًا ، قال: 'لقد قلت للعديد من الناس، لا أحب هذه البطولة.. الهيكل جيد جدا.. وقد كنت أكثر من ذلك في الصيف.

وأضاف: 'كنت بصراحة على الحياد بشأن العودة ولعب هذه البطولة. كان لشون ديب دورًا محوريًا في إقناعي بالخروج '.

سُئل بطل العالم عما يخطط لفعله بمحفظة جديدة بقيمة 12.1 مليون دولار ، فأجاب: 'من المحتمل أن أستثمرها.. لا أعتقد أن الحياة ستتغير كثيرًا بالنسبة لي. انا شخص سعيد جدا. أنا أستمتع بأشياء بسيطة للغاية في الوطن.

وتابع: 'سأكون في العمل الأسبوع المقبل.. ربما ألعب المزيد من الجولف ، وربما أسافر أكثر قليلاً. لكن الحياة ستكون متشابهة للغاية - فقط ببضعة دولارات إضافية في البنك '.

 

البوكر مليون بطل العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يوافق على رحيل الشناوي مقابل 8 ملايين دولار

وفاة والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض

أحمد حسن يكشف تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

منتصف الليلة .. معلومات هامة من الكهرباء عن مواعيد انقطاع التيار

مفاجأة بشأن مفاوضات الأهلي مع بن شرقي ورضا سليم

محترف دولي | الزمالك يستهدف ضم مهاجم الأهلي السابق

لاعب الزمالك الحالي وقع للأهلي.. مفاجآت وأزمات الأبيض بالميركاتو الصيفي

قبة حرارية.. الأرصاد تفاجئ المواطنين: الموجة الحارة مكملة معانا

موضوعات متعلقة

بتر يديه وقدمه لإنقاذ حياته.. مرض قاتل يصيب شاب بريطاني بشكل مفاجئ

حقيقة هروب أسد في الشوارع.. فيديو يثير الرعب لسكان مدينة ألمانية

تقرير صادم .. 40% من سكان الأرض لا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي

بسبب ارتفاع درجات الحرارة .. غليان في البحار والمحيطات

كرة من الفلوس.. نقوط في فرح شعبي يفاجئ الحاضرين بطريقة جديدة.. فيديو

نجم مغناطيسي حير العلماء.. اكتشاف جسم فضائي غريب يصدر موجات راديو

تمزق قلبه.. وفاة مأساوية لمهندس في مطار هيثرو البريطاني |تفاصيل

تخلت الأم عنهما|«روان» تنام وتستحم داخل التوكتوك.. أب يعيش في الشارع مع طفلته..شاهد

ترشيحاتنا

زيزو يستفسر من أمير توفيق عن تسريب مفاوضات الأهلي.. تفاصيل

أكل عيش.. تعليق ناري من أحمد فهمي على انتقال إمام عاشور لـ الأهلي

متحدث الكهرباء يفسر التحذير العاجل حول مواعيد فصل التيار من منتصف الليل

أستاذ باطنة ومناعة: العالم يحاول إيجاد حلول للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة

لماذا يبدأ العام الهجري بشهر محرم ؟ علي جمعة يجيب

روسيا تهنئ المصريين بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطرق محتلفة.. علاج ضربة الشمس للأطفال والكبار

آلاف الدولارات شهريا| تويتر يزف بشرى سارة لرواده.. وهذه طرق التربح

بشرى سارة للمواطنين.. تحرك مفاجئ بأسعار الدواجن بعد ثبات 43 يومًا.. تفاصيل

بيزيد ولا بيقل .. اكتشف علاقة التهاب المفاصل بالمشي

فيديو

الزمالك ضد النصر السعودي.. ماذا يفعل محمود علاء والزناري أمام كريستيانو وماني؟ «فيديوجراف»

عاجل .. منح 828 طالبا درجات إضافية في نتيجة الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح وقائمة الأوائل ومن حقق 95%.. آخر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023

بلاش تطاول| مرتضى منصور : مجلس الزمالك لن يرحل إلا بقرار الجمعية العمومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ