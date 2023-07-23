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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

لزياده إنتاجية محصول الذرة الشامية..

زراعة الشرقية تنظم يوم حقل ارشادي لمزارعي قرية الفواقسة

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة استخدام أحدث الاساليب العلمية في زراعه المحاصيل لتحقيق اعلي انتاجية للفدان ولتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف المحافظ أن المحافظة لا تألوا جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم مشددا علي ضرورة تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للري والزراعة لتحسين وزياده انتاجية المحاصيل الزراعية.

وفي هذا الإطار أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزاره الزراعة الي قيام المديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النباتات بتنظيم يوم حقلي ارشادي عن زراعة الذرة الشامية وذلك لمزارعي قرية الفواقسه التابعة لرئاسة مركز ومدينة ههيا في حضور الدكتور أحمد شاهر رئيس الحملة القومية الذرة الشامية بالشرقية والدكتور سيد شريف بمعهد بحوث وقاية النباتات وعدد من المرشدين الزراعيين والمزارعين.

زراعة الشرقية تُنفذ يوم حقلي عن محصول الأرز لمزارعي كفر الشيخ الظواهري

أضاف وكيل وزاره الزراعة أنه خلال اليوم الحقلي تم استعراض أهم التوصيات الفنية للمحصول بداية من خدمة الأرض للزراعة والتسميد وتوضيح أهمية اختيار الاصناف الجيدة وطرق مكافحة الحشائش والآفات التي تصيب محصول الذرة من خلال برنامج المكافحة المتكاملة كما تم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.

الادارات الزراعية الأساليب العلمية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الذرة الشامية المحاصيل الزراعية المرشدين الزراعيين إنتاجية المحاصيل الزراعية

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