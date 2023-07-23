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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

استقرار وإقبال على الشراء.. آخر أسعار الدواجن والخضار بالأسواق| فيديو

صدى البلد

استقرت أسعار الخضار والفاكهة، والدواجن، اليوم الأحد داخل الأسواق، وسط حالة من الإقبال الملحوظ على الشراء.

ورصدت عدسة صدى البلد في جولة من آحد الأسواق، آخر الأسعار، ومعدل الزيادة والتراجع عن الايام الماضية.

أسعار الدواجن

يباع كيلو البانية ب ١٥٠ جنيهاً، بينما الفراخ البيضاء ٦٠ جنيهاً للكيلو، والفراخ البلدي ١١٥ جنيهاً، والوراك ٦٢ جنيهاً. 

وكيلو الكبد والقوانص ٨٠ جنيهاً، والاجنحة ب ٤٥ جنيهاً، وزوج الحمام ١٠٠ جنيهاً. 

اسعار الخضار

بينما يسجل سعر كيلو البصل ٢٠ جنيهاً، والبطاطس ١٢ جنيهاً، والجزر ١٢ جنيهاً.

والباذنجان ٧ جنيهاً للكيلو، والخيار ١٠ جنيهاً، والطماطم ٨ جنيهاً، والفلفل الأخضر ١٠ جنيهاً.

اسعار الفاكهة

ويباع الموز ب ٢٠ جنيهاً للكيلو، والكريز ب ٧٠ جنيهاً، والمانجو ٢٢ جنيهاً، والعنب ٢٠ جنيهاً، الكمثرى ٢٣ جنيهاً. 

https://fb.watch/lYPug9y5r4/?mibextid=HSR2mg

https://fb.watch/lYPq_8s_MS/?mibextid=qC1gEa 

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