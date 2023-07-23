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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كتلة الحوار: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة 23 يوليو طمأنت المصريين.. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ذكرى ثورة 23 يوليو، حملت العديد من الرسائل المهمة، مشيرا إلى أن الكلمة جاءت شاملة لكافة ما تواجه الدولة.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك من يعبث بأمن الوطن، لافتا إلى أن الخطاب طمأن جموع الشعب المصري بأن هناك قيادة سياسية تعمل من أجل بناء الوطن.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس عن أن الأصوات الجادة مسموعة، رسالة واضحة لكل أصحاب الرأي ومن يقدم حلول لتحديات الدولة، موضحا أن كلمة الرئيس أكدت أن الأصوات مسموعة وهناك حوار يسعى الجميع.

أوضح أن كلمة الرئيس عن الرئيس الأسبق محمد نجيب، هو عرفان بالجميل لهذا الراجل كونه لم يأخذ حقه كاملا الفترات الماضية، ومدى إخلاص له وما تحمله من مسئولية في أصعب الفترات من تاريخ مصر.


كما أكد أن الرئيس السيسي، خلال كلمته أشار إلى الاهتمام بالمواطن والوطن وبناء البشر والإنسان المصري وتأسيس لمرحلة جديدة، مبينا أن الكلمة حملت العديد من الرسائل المهمة وبثت الطمأنة بشكل كبير للمصريين.

الإعلامية عزة مصطفى أصحاب الرأي 23 يوليو الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور باسل عادل

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