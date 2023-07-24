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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناقد فني: العلمين تحولت من صحراء موت إلى واحة حياة شديدة الرقي

صدى البلد

قال الناقد الفني مصطفى الكيلاني، إنّ مدينة العلمين الجديدة شهدت عرضا جويا يصاحبه آخر مائي وقفز بالمظلات أمس، وكل فعاليات المهرجان شديدة الجمال وتُقام بشكل راقٍ ومنظم للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، عندما رأيت مدينة العلمين تذكرت بداياتي في الصحافة، وكتاباتي عن الموت في صحراء العلمين قديما.

تابع: أن ما يحدث اليوم في مدينة العلمين طفرة عظيمة وهائلة للغاية، وتغير تام لوصف المنطقة وما حولها، وهو بدوره يأتي بعوائد مباشرة وغير مباشرة، موضحا أنّ العائد المباشر متمثل في تذاكر الحفلات وغيره، بينما العائد غير المباشر هو وضع مدينة جديدة في الخريطة السياحية العالمية، لتكون مقصدا سياحيا جديدا لمصر.

وذكر أننا نشهد احتفالات وفعاليات متنوعة في مدينة العلمين، سواء رياضية أو فنية أو ترفيهية، كما أنّ صحراء العلمين ازدهرت وتحولت إلى مدينة جديدة وجميلة ومقصد سياحي مهم، كنا نسمع من يوم لآخر عن انفجار لغم في صحراء العلمين، ولكن الآن نشهد تحولا مبهرا بالمدينة.

الخريطة السياحية العالمية السياحية العالمية إكسترا نيوز العلمين الجديدة فعاليات المهرجان

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