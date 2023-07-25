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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية: تدريب 30 شخصًا على مهن التفصيل والخياطة بمركز محرم بك

التدريب المهني بمحافظة
التدريب المهني بمحافظة الإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على الاهتمام بالشباب من الجنسين والعمل علي توفير فرص عمل حقيقية لهم وكذلك فرص تدريب مهني على المهن التي يتطلبها سوق العمل وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية دورة تدريبية علي التفصيل والخياطة بالإسكندرية  بمحرم بك  في إطار خطة التدريب المهني التي تنتهجها المديرية.

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عمل الإسكندرية تبدأ الدورات التدريبية المجانية على 3 مهن للشباب

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية ، انه تم الانتهاء من تدريب الشباب علي مهن التفصيل والخياطة بواقع 200 ساعة تدريبية، ولمدة شهرين متتاليين

وأشار وكيل المديرية على أن جميع الدورات التدريبية بجميع مراكز التدريب المهني وأيضا الوحدة المتنقلة بالإسكندرية مجانية لجميع المتدربين على المهن التى يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين  بالمحافظة وتوفير فرص العمل اللائقة لهم.

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