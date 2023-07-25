مفيش شكوى تاني.. مصر تتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء ومفاجأة كبرى للمواطنين

زف جهاز تنظيم مرافق الكهرباء وحماية المستهلك، بشرى سارة للمواطنين عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، بشأن انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال، حيث تراجع مقدرات تخفيف الأحمال أمس إلى 2500 ميجا وات بدلا من 3000 ميجا وات في وقت الذروة، موضحا أن الحمل الأقصى على الشبكة القومة للكهرباء بلغ أمس الإثنين 35 ألف ميجا وات، كما أن هناك قدرات احتياطية في الإنتاج المتاح بلغت 10 آلاف ميجا وات.

وكان مصدر مسئول بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أنه بداية من اليوم الثلاثاء 25 يوليو، سيتم تقليل فترات انقطاع الكهرباء بشكل كبير للدرجة التي لن يشكو المواطن خلالها من عملية انقطاع الكهرباء، خلال موجة الحر الشديدة وبعدها تعود الشبكة لطبيعتها، وأنه تم خلال الأيام الماضية تخفيف 3 آلاف ميجاوات في ساعات الذروة.

سبب انقطاع التيار الكهربائي

وكان وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، أكد في تصريحات سابقة أن برنامج تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، الذي لجأت إليه الوزارة؛ كانت بسبب موجة الحر الشديدة التي أدت لزيادة الحمل على استخدام الكهرباء، مُطمئنًا المواطنين بأن عملية تخفيف الأحمال ستنتهى خلال أيام.

من جانبها، أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك مواعيد انقطاع الكهرباء تنفيذا لخطة تخفيف الأحمال التي تتبعها وزارة الكهرباء منذ بضعة أيام، موضحة أنه يتم الالتزام ببرنامج تخفيف الأحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم، مع مراعاة أن يتم البدء فى انقطاع الكهرباء بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة و10 دقائق بعدها وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة، كما حذرت المواطنين من استخدام المصاعد في تلك الأوقات التي يتم فيه انقطاع الكهرباء حفاظا على سلامتهم، ونوهت الشركة في منشورها إل أنه سيتم تفعيل برنامج انقطاع الكهرباء بدءا من منتصف ليلة السبت 22 يوليو ولم تحدد الشركة موعد انتهاء برنامج تخفيف الأحمال.

وسبق أن قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن برنامج تخفيف الأحمال الذي لجأت إليه الوزارة؛ بسبب موجة الحر الشديدة التي أدت إلى زيادة الحمل على استخدام الكهرباء، مُطمئنًا المواطنين بأن عملية تخفيف الأحمال ستنتهى خلال أيام.

لجوء الدولة لـ خطة تخفيف الأحمال

وأضاف شاكر- خلال تصريحات له، إننا لم نلجأ لخطة تخفيف الأحمال نتيجة وجود عجز في الإنتاج، فلدينا فائض يصل إلى 10 آلاف ميجاوات، لكن نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وهو ما أدى لارتفاع في استهلاك الكهرباء، وتسبب في خفض ضغط الغاز في محطات إنتاج الكهرباء، وأوضح أنه يتم بقدر الإمكان التوزيع العادل في فترات انقطاع التيار على مختلف المناطق.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن هناك توجيهات بأن مدة انقطاع التيار الكهربائي لا تتجاوز ساعة واحدة، وفي حال تكرار الانقطاع في نفس المنطقة يجب أن يتم تباعد المدة إلى 6 ساعات. كما شدد على أن التكرار المتكرر في نفس الوقت يعود إلى وجود خلل وليس لغرض تخفيف الأحمال.

أشار إلى أن قطع الكهرباء يحدث بشكل متناوب بين المناطق، باستثناء المنشآت الحساسة التي تهم المواطنين مثل المستشفيات والحضانات وأقسام الشرطة والمصانع.

وأكد أن قطع التيار الكهربائي الناجم عن تقليل الأحمال سيتوقف قريباً، وذلك خلال فترة هذا الأسبوع.

وعن جهود الدولة فى قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة:

1-تستهدف الحكومة رفع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة إلى 22% من جُملة الطاقة الـمُستخدمة عام 22/2023.

2- ثم إلى 25% عام 24/2025.

3- ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 (42%).

4-التوسّع في مشاريع الطاقة الشمسية ومزارع الرياح لتوليد الكهرباء على غِرار محطة بِنبان بأسوان للطاقة الشمسية.

5-مشروع رأس غارب لتشغيل مزارع الرياح.

6- تشجيع الـمشروعات التي تقوم بتحويل الـمُخلّفات إلى طاقة.

مقترحات لحل أزمة قطع الكهرباء

وسوف نرصد لكم مقترحات لحل أزمة قطع الكهرباء في مصر والتي جاءت كالتالي:

يتم العمل على زيادة كميات الوقود الذي يتم ضخه بمحطات الكهرباء قدر المستطاع.

تقليل فترة الانقطاعات وعدد مرات الفصل نتيجة التحسن النسبي في كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.

الاستمرار في عدم تخفيف الأحمال على القطاع الصناعي والمنشآت الحيوية والمرافق العامة، والذين يمثلون حوالي 60% من قدرة الشبكة القومية للكهرباء.

محطات إنتاج الكهرباء تحتاج إلى حوالى 110 ملايين متر مكعب يوميا خلال أشهر الصيف، وخاصة في الأيام المتوقع أن تصل الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء إلى 35 ألف ميجا وات.

لا يمكن فصل الكهرباء على القطاع الصناعي والمنشآت الحيوية والمرافق العامة، للحفاظ على الوضع الاقتصادي، وعدم التسبب فى حدوث أي أضرار اقتصادية، تضر بالصالح العام للمواطنين والدولة معا.

الحكومة توضح خطة تخفيف الأحمال

وسبق أن كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الذى عقد الأسبوع الماضي، أنه تم البدء في تخفيف أحمال الكهرباء، نتيجة للموجة الحارة الشديدة التي نشهدها حالياً، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في انتاج الكهرباء، وإحداث ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، ما أدي إلى انخفاض ضغوط الغاز في الشبكات الموصلة لمحطات الكهرباء، لافتا إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب، حتى منتصف الأسبوع المقبل، لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

وأصدرت وزارة الكهرباء بيانا منذ عدة أيام تشير فيه إلى وصول الأحمال الكهربائية خلال ساعة الذروة الى 35 ألف ميجاوات، للمرة الأولى منذ أعوام سابقة، فيما أشارت الى أن القدرات الكهربائية المتاحة بلغت 44900 ميجاوات، وبلغ احتياطي القدرات الكهربائية 9800 ميجاوات.