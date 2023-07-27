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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن .. براءة كيفين سبايسي من تهمة الاعتداء الجنسي .. أول تعليق من مصطفى كامل على إلغاء حفل ترافيس سكوت

صدى البلد

نشر قسم الفن، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية:

 

ديانا حداد عن إمكانية غناء ديو مع فضل شاكر : لن أتردد لو عمل مناسب

وجه أحد معجبي ديانا حداد سؤالا لها عبر ستوري حسابها على إنستجرام عن إمكانية تعاونها مع فضل شاكر في ديو غنائي.


 

براءة كيفين سبايسي من تهمة الاعتداء الجنسي

قررت هيئة المحلفين في محكمة بلندن، امس (الأربعاء)، تبرئة الممثل الأميركي كيفن سبايسي من ارتكاب جرائم جنسية بحق 4 رجال، في ختام محاكمة خضع لها النجم في العاصمة البريطانية.

 

انتصار الحق.. أول تعليق من مصطفى كامل على إلغاء حفل ترافيس سكوت

علق الفنان مصطفي كامل، علي  إلغاء حفل مطرب الراب العالمي ترافيس سكوت عبر حسابة الشخصي بموقع فيسبوك.


 

بجمبسوت فوشيا على البحر.. ميريهان حسين تتألق في أحدث ظهور

تألقت الفنانة ميريهان حسين في أحدث إطلالة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

 

 

ديانا حداد تكشف عن أصعب لحظات حياتها

وجه أحد معجبي ديانا حداد سؤالا لها عبر ستوري حسابها على إنستجرام عن أصعب لحظات حياتها.

الأخبار المحلية والعالمية اعتداء الجنسي الأميركي كيفن سبايسي الساعات الماضية إلغاء حفل ترافيس الفنان مصطفى كامل إلغاء حفل ترافيس سكوت

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أخبار الفن .. براءة كيفين سبايسي من تهمة الاعتداء الجنسي .. أول تعليق من مصطفى كامل على إلغاء حفل ترافيس سكوت

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