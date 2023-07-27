في ذكرى رحيله .. تعرف على وصية الفنان محمد شرف

تحل اليوم الخميس ذكرى وفاة الفنان محمد شرف الذي ترك بصمته الخاصة لدى الجمهور من خلال العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية أمام كبار النجوم.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة محمد شرف.

ولد محمد شرف بمحافظة الإسكندرية يوم 19 فبراير عام 1963، وحصل في عام 1984 على شهادة المعهد الفني التجاري، ليسافر بعدها إلى القاهرة ليشق طريقه إلى عالم الفن.

شارك في بدايته بأدوار صغيرة في عدد من الأعمال المسرحية، وكانت بدايته الحقيقية في عام 1994، بعد مشاركته في مسرحية عيال تجنن مع أحمد آدم، حيث نجح في جذب أنظار الجمهور والتألق على المسرح، لتتوالى بعدها أعماله المسرحية الناجحة، ومن أبرزها 'حودةكرامة' و 'فيما يبدو سرقوا عبده' و'القشاش'.

وكانت بدايته على شاشة التليفزيون في عام 1994 من خلال برنامج سر الأرض، كما شارك في نفس العام في مسلسل أرابيسك، لتتوالىبعدها أعماله الدرامية الناجحة خلال فترة التسعينات.



وشهدت بداية الألفية الجديدة فترة توهج وانطلاق محمد شرف، وبدأ المخرجين في إعطاؤه مساحات أكبر، ليشارك بأدوار مميزة في عدد من الأفلام الكوميدية الناجحة، ومن أبرزها 'فيلم ثقافي '، و'عسكر في المعسكر'، و'بلية ودماغه العالية'، و 'الرهينة'.

ورغم صغر مساحة دوره في فيلم 'ظرف طارق'، إلا أنه استطاع أن يترك بصمته في الفيلم، ولازال الجمهور يتذكر جملته الشهيرة في الفيلم حتى يومنا هذا، وهي 'واحد مصري عايزه يشجع أيه.. هيشجع نيجيريا طبعًا'، وأصبح الجمهور يستخدمها كوميكس في معظم مبارياتالمنتخب المصري.

وخاض محمد شرف تجربة التأليف لمرة واحدة، عندما شارك في تأليف مسلسل 'ومضى العمر يا ولدي'، والذي تم عرضه في عام 2006،وكانت آخر أعماله مسرحية باي باي واي فاي، والتي تم عرضها في عام 2018.

وتواصل موقع صدى البلد الإخباري مع نجله "هشام" والذي كشف - عن ما كتبه والده في وصيته، والذي يتعلق بمشواره الفني، وكيف عليه أن يختار أدواره حتى يكون مؤثرًا.

وقال ابن محمد شرف أن والده شدد عليه أن يكون مثله في الوسط الفني، له أدوار مميزة وذلك ليس بشرط أن يكون حجم الدور كبيرًا في العمل ولكن أن يكون مؤثرًا، وذلك حتى يترك بصمة فنية، مضيفًا أن الراحل طالبه بالتعلم من أخطائه بالعمل.

ورحل محمد شرف عن عالمنا في 27 يوليو من عام 2018، ليترك بصمته في العديد من الأعمال الفنية التي لا نزال نتذكرها حتى يومنا ه