عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيله .. تعرف على وصية الفنان محمد شرف

محمد شرف
محمد شرف

تحل اليوم الخميس ذكرى وفاة الفنان محمد شرف الذي ترك بصمته الخاصة لدى الجمهور من خلال العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية أمام كبار النجوم. 
ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة محمد شرف. 

ولد محمد شرف بمحافظة الإسكندرية يوم 19 فبراير عام 1963، وحصل في عام 1984 على شهادة المعهد الفني التجاري، ليسافر بعدها إلى القاهرة ليشق طريقه إلى عالم الفن.

شارك في بدايته بأدوار صغيرة في عدد من الأعمال المسرحية، وكانت بدايته الحقيقية في عام 1994، بعد مشاركته في مسرحية عيال تجنن مع أحمد آدم، حيث نجح في جذب أنظار الجمهور والتألق على المسرح، لتتوالى بعدها أعماله المسرحية الناجحة، ومن أبرزها 'حودةكرامة' و 'فيما يبدو سرقوا عبده' و'القشاش'.

وكانت بدايته على شاشة التليفزيون في عام 1994 من خلال برنامج سر الأرض، كما شارك في نفس العام في مسلسل أرابيسك، لتتوالىبعدها أعماله الدرامية الناجحة خلال فترة التسعينات.
 

وشهدت بداية الألفية الجديدة فترة توهج وانطلاق محمد شرف، وبدأ المخرجين في إعطاؤه مساحات أكبر، ليشارك بأدوار مميزة في عدد من الأفلام الكوميدية الناجحة، ومن أبرزها 'فيلم ثقافي '، و'عسكر في المعسكر'، و'بلية ودماغه العالية'، و 'الرهينة'.

ورغم صغر مساحة دوره في فيلم 'ظرف طارق'، إلا أنه استطاع أن يترك بصمته في الفيلم، ولازال الجمهور يتذكر جملته الشهيرة في الفيلم حتى يومنا هذا، وهي 'واحد مصري عايزه يشجع أيه.. هيشجع نيجيريا طبعًا'، وأصبح الجمهور يستخدمها كوميكس في معظم مبارياتالمنتخب المصري.

وخاض محمد شرف تجربة التأليف لمرة واحدة، عندما شارك في تأليف مسلسل 'ومضى العمر يا ولدي'، والذي تم عرضه في عام 2006،وكانت آخر أعماله مسرحية باي باي واي فاي، والتي تم عرضها في عام 2018.

وتواصل موقع صدى البلد الإخباري مع نجله  "هشام"  والذي كشف - عن ما كتبه والده في وصيته، والذي يتعلق بمشواره الفني، وكيف عليه أن يختار أدواره حتى يكون مؤثرًا.

وقال ابن محمد شرف أن والده شدد عليه أن يكون مثله في الوسط الفني، له أدوار مميزة وذلك ليس بشرط أن يكون حجم الدور كبيرًا في العمل ولكن أن يكون مؤثرًا، وذلك حتى يترك بصمة فنية، مضيفًا أن الراحل طالبه بالتعلم من أخطائه بالعمل.

ورحل محمد شرف عن عالمنا في 27 يوليو من عام 2018، ليترك بصمته في العديد من الأعمال الفنية التي لا نزال نتذكرها حتى يومنا ه

أعمال محمد شرف ذكرى محمد شرف الفنان محمد شرف رحيل الفنان محمد شرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

17 مليار إسترليني| حكاية رقم ضخم يحدد قرار صلاح النهائي

الأزمات لا تنتهي بميت عقبة.. أوسوريو يهدد بفسخ عقده مع الزمالك| تفاصيل

البانية يتراجع .. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يوليو 2023

مسيرة مشرفة.. نبيل الحلفاوي يشيد بنجم الزمالك بعد قرار الاعتزال

سعر عيار 24 اليوم 27-7-2023

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية والقنوات الناقلة

منافس الزمالك.. النصر السعودي يتلقى خبرا سعيدا قبل البطولة العربية

ترشيحاتنا

قرار عاجل من التعليم قبل ساعات من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

الأولوية للملف التجاري.. تعرف على تفاصيل القمة الروسية الإفريقية

راكب تخلص من حياته.. هبوط طائرة تركية اضطراريًا بالجزائر| تفاصيل

عمره 1500 عام وحر الصيف دمره.. كواليس احتراق تمثال بوذا في الصين| شاهد

إصابة وأزمة البديل.. أوسوريو يستعين بثلاثي الزمالك في البطولة العربية

محافظ قنا يزور موقع تسريب غاز الكلور بمدينة العمال.. وفاة شخص وإصابة 62

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

17 مليار إسترليني| حكاية رقم ضخم يحدد قرار صلاح النهائي

طريقة عمل العاشورة المصرية والحجازية.. صور

علاج الكوليسترول بكل أنواعه حتى الوراثي

لعلاج سموم المعدة.. ماذا تفعل حبوب الكركم للجسم؟

فيديو

الدنيا معدش فيها أمان.. انفصال البلوجر دالا المهندس يثير ضجة على الفيسبوك

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين .. فيديو

من النيل للفرات.. وشم عبري على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز| ما حكايته؟

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ