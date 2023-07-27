بوتين: الغرب يتهمنا بشكل منافق بالتسبب في أزمة الأسواق الغذائية العالمية

قال الرئيس الروسي بوتين ‏أن الغرب وضع عراقيل جديدة أمام توريد حبوبنا، ومن جهة أخرى يتهمنا بشكل منافق بالأزمة الحالية على الأسواق الغذائية العالمية وهذا الموقف تجلى بشكل واضح أثناء ما يسمى بتنفيذ صفقة الحبوب المعقودة بمشاركة الأمانة العامة للأمم المتحدة والذي كانت تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي العالمي.

وتابع بوتين: لكن خلال سنة واحدة في إطار هذه الصفقة تم تصدير حوالي 32 مليون طن من الشحنة إلى أوكرانيا 70% منها وردت إلى بلدان ذات مداخيل عالية أو مداخيل أعلى من المتوسط بما في ذلك الاتحاد الأوروبي في حين أن إثيوبيا والسودان والصومال وغيرها من البلدان عاد إليها أقل من 3% من الحجم العام أي اقل من مليون طن فقط.

وأضاف أن روسيا أقدمت ووافقت على المشاركة بهذه الصفقة بما في ذلك ما تضمنته هذه الصفقة من تعهدات برفع العراقيل والحواجز غير الشرعية أمام توريدات الحبوب والأسمدة وفي هذا كان يكمن الدعم إلى البلدان الأفريقية.