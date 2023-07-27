عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوتين: الغرب يتهمنا بشكل منافق بالتسبب في أزمة الأسواق الغذائية العالمية

الرئيس الروسي بوتين
الرئيس الروسي بوتين

قال الرئيس الروسي بوتين ‏أن الغرب وضع عراقيل جديدة أمام توريد حبوبنا، ومن جهة أخرى يتهمنا بشكل منافق بالأزمة الحالية على الأسواق الغذائية العالمية وهذا الموقف تجلى بشكل واضح أثناء ما يسمى بتنفيذ صفقة الحبوب المعقودة بمشاركة الأمانة العامة للأمم المتحدة والذي كانت تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي العالمي.

 

وتابع بوتين: لكن خلال سنة واحدة في إطار هذه الصفقة تم تصدير حوالي 32 مليون طن من الشحنة إلى أوكرانيا 70% منها وردت إلى بلدان ذات مداخيل عالية أو مداخيل أعلى من المتوسط بما في ذلك الاتحاد الأوروبي في حين أن إثيوبيا والسودان والصومال وغيرها من البلدان عاد إليها أقل من 3% من الحجم العام أي اقل من مليون طن فقط.

 

 وأضاف أن روسيا أقدمت ووافقت على المشاركة بهذه الصفقة بما في ذلك ما تضمنته هذه الصفقة من تعهدات برفع العراقيل والحواجز غير الشرعية أمام توريدات الحبوب والأسمدة وفي هذا كان يكمن الدعم إلى البلدان الأفريقية.

بوتين الحبوب صفقة الحبوب أوكرانيا الحبوب والأسمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من التعليم قبل ساعات من اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

بالأسماء.. رحيل 6 نجوم عن الأهلي رسميا

محافظ قنا يزور موقع تسريب غاز الكلور بمدينة العمال.. وفاة شخص وإصابة 62

الأزمات لا تنتهي بميت عقبة.. أوسوريو يهدد بفسخ عقده مع الزمالك| تفاصيل

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية والقنوات الناقلة

مبلغ ضخم يحدد مصير محمد صلاح| 17 مليار استرليني من السعودية لضم نجوم العالم

بعد دخول والدته المستشفى.. الشيبي يتخذ قرارا صادما ضد حسين الشحات

ترشيحاتنا

موسكو تسعى لاستقرار وأمن افريقيا.. كلمة الرئيس الروسي خلال قمة سان بطرسبرج

اعتداءات وضرب واعتقال.. المستوطنون يواصلون استباحة الأقصى

بيان عاجل من الكرملين بشأن مناقشة أزمة النيجر في القمة الروسية الإفريقية

الخيار الجيد والأوفر بنسبة 50% للكهرباء .. مميزات إستخدام المكيف الصحراوي

تنسيق الجامعات الأهلية 2023.. ننشر المصروفات وتفاصيل الحصول على منح

بوتين: الغرب يتهمنا بشكل منافق بالتسبب في أزمة الأسواق الغذائية العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البوكس بكام عندك| الأسعار الرسمية للسجائر.. لا تشتري بأكثر من ذلك

عمره 1500 عام وحر الصيف دمره.. كواليس احتراق تمثال بوذا في الصين| شاهد

مبلغ ضخم يحدد مصير محمد صلاح| 17 مليار استرليني من السعودية لضم نجوم العالم

طريقة عمل العاشورة المصرية والحجازية.. صور

فيديو

الدنيا معدش فيها أمان.. انفصال البلوجر دالا المهندس يثير ضجة على الفيسبوك

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين .. فيديو

من النيل للفرات.. وشم عبري على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز| ما حكايته؟

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ