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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيادة الإمدادات.. اتفاق جديد بين مصر وروسيا يخص قطاع الغاز والنفط |تفاصيل

مصر وروسيا
مصر وروسيا

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، إن روسيا ومصر اتفقتا على زيادة إمدادات الطاقة وتوسيع مشاركة شركات النفط والغاز الروسية في مشاريع جديدة.

وأضاف شولجينوف في تصريحات لوكالة تاس الروسية على هامش القمة الروسية الإفريقية: "لقد التقيت مرارا وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، واتفقنا على زيادة إمدادات النفط إلى مصر وتوسيع مشاركة شركات النفط والغاز الروسية في مشروعات جديدة لإنتاج الهيدروكربونات على أراضي البلاد".

وأشار شولجينوف أن الوزارة ستكون قادرة على توفير معايير محددة بعد توقيع الشركات على العقود، لافتا إلى أن مصر التي تصدر النفط والغاز بنفسها تريد التعاون معنا في مجال إمدادات الغاز أيضا.

وانطلقت اليوم الخميس، النسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية المنعقدة في مدينة سان بطرسبورج الروسية تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية"، حيث تأتي القمة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.

ومن المقرر أن ينعقد أيضا، ضمن إطار القمة، المنتدى الاقتصادي والإنساني الذي تنظمه مؤسسة روسكونجرس بين روسيا والدول الإفريقية.

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