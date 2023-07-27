الأولوية للملف التجاري.. تعرف على تفاصيل القمة الروسية الإفريقية

قال وزير خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، إن الدول الإفريقية تتوقع أن تكون القضايا التجارية في مقدمة أولويات القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبورج.

وأضاف باندور على هامس القمة الروسية الإفريقية: "خلال القمة الأولى اتفقنا على مواصلة الاتصالات بين الدول الأفريقية، الاتحاد الأفريقي والاتحاد الروسي، لتوطيد وتعزيز العلاقات بين القارة وروسيا".

وتابع: "هناك عدد من مجالات التعاون التي اتفقنا عليها، لا سيما في مجالات الابتكار الرقمي، والتعاون في علوم الفضاء، وكذلك تعزيز التبادل بين الأفراد، كل هذه ستكون جزءًا من الموضوعات التي سنناقشها خلال هذه القمة الثانية، كما أضفنا أيضًا تركيزًا أقوى بكثير في مسائل التجارة".

وانطلقت اليوم الخميس، النسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية المنعقدة في مدينة سان بطرسبورج الروسية تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية"، حيث تأتي القمة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.

ومن المقرر أن ينعقد أيضا، ضمن إطار القمة، المنتدى الاقتصادي والإنساني الذي تنظمه مؤسسة روسكونجرس بين روسيا والدول الإفريقية.