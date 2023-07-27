بمشاركة 49 دولة.. انطلاق القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبورج

انطلقت اليوم الخميس، النسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية المنعقدة في مدينة سان بطرسبورج الروسية تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية"، حيث تأتي القمة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.

ومن المقرر أن ينعقد أيضا، ضمن إطار القمة، المنتدى الاقتصادي والإنساني الذي تنظمه مؤسسة روسكونجرس بين روسيا والدول الإفريقية.

وفي وقت سابق، أكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، مشاركة 49 دولة إفريقية من أصل 54 في القمة الروسية الإفريقية، مشيرا إلى أن 17 رئيسا سيحضرون القمة، بالإضافة إلى رؤساء مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير.

وقبل بداية القمة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن روسيا تدعم تطلع الدول الأفريقية إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم.

وأضاف الرئيس الروسي ، أن روسيا ستواصل مساعدة الدول الأفريقية في تعزيز السيادة والمشاركة الأكثر نشاطا في حل القضايا العالمية، لافتا إلى أن إفريقيا تؤكد اليوم بشكل صريح أنها واحدة من أقطاب العالم متعدد الأقطاب الناشئ.

وأوضح بوتين، إلى أن موسكو مصممة على تطوير علاقتها قدما مع البلدان الإفريقية، وتدعم رغبة الدول الإفريقية في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا تعتزم تطوير علاقاتها مع دول إفريقيا وتحفيز الاستثمار ومحاربة الفقر، مضيفا: "كما سنستمر في مساعدة الشركاء الأفارقة بكل طريقة ممكنة في تعزيز السيادة الوطنية والثقافية".