عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمشاركة 49 دولة.. انطلاق القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبورج

القمة الروسية الإفريقية
القمة الروسية الإفريقية

انطلقت اليوم الخميس، النسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية المنعقدة في مدينة سان بطرسبورج الروسية تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية"، حيث تأتي القمة في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين روسيا والدول الإفريقية والارتقاء بها لمستوى جديد.

ومن المقرر أن ينعقد أيضا، ضمن إطار القمة، المنتدى الاقتصادي والإنساني الذي تنظمه مؤسسة روسكونجرس بين روسيا والدول الإفريقية.

وفي وقت سابق، أكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، مشاركة 49 دولة إفريقية من أصل 54 في القمة الروسية الإفريقية، مشيرا إلى أن 17 رئيسا سيحضرون القمة، بالإضافة إلى رؤساء مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير.

وقبل بداية القمة، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن روسيا تدعم تطلع الدول الأفريقية إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم.

وأضاف الرئيس الروسي ، أن روسيا ستواصل مساعدة الدول الأفريقية في تعزيز السيادة والمشاركة الأكثر نشاطا في حل القضايا العالمية، لافتا إلى أن إفريقيا تؤكد اليوم بشكل صريح أنها واحدة من أقطاب العالم متعدد الأقطاب الناشئ.

وأوضح بوتين، إلى أن موسكو مصممة على تطوير علاقتها قدما مع البلدان الإفريقية، وتدعم رغبة الدول الإفريقية في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا تعتزم تطوير علاقاتها مع دول إفريقيا وتحفيز الاستثمار ومحاربة الفقر، مضيفا: "كما سنستمر في مساعدة الشركاء الأفارقة بكل طريقة ممكنة في تعزيز السيادة الوطنية والثقافية".

ملفات اقتصادية.. خبير يكشف أهمية انعقاد القمة الروسية الأفريقية

السيسي لـ بوتين: القمة الروسية الإفريقية سيكون لها نتائج عظيمة

القمة الروسية الأفريقية سان بطرسبورج روسيا الدول الافريقية الاتحاد الافريقي الرئيس الروسى فلاديمير بوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الساعات الأشد سخونة قربت احذروا».. الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس اليوم

صيف طبيعي .. الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة على مصر

بشرى لعشاق الأهلي.. شوبير يكشف تطوراً جديداً في صفقة المغربي رضا سليم

الأزمة مستمرة.. عقوبة جديدة تنتظر حسين الشحات الأسبوع المقبل بسبب ضرب الشيبي

الأزمات لا تنتهي بميت عقبة.. أوسوريو يهدد بفسخ عقده مع الزمالك| تفاصيل

قرار مفاجئ من جنش نحو عودته للزمالك الموسم المقبل

فرج عامر يعلن انضمام مهاجم جديد إلى الأهلي .. تفاصيل

«اشتري قبل فوات الأوان» | مفاجأة بأسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد الشهادات الدولارية

موضوعات متعلقة

ملفات اقتصادية.. خبير يكشف أهمية انعقاد القمة الروسية الأفريقية

أخبار التوك شو.. السيسي: القمة الروسية الأفريقية ستكون نتائجها إيجابية.. رئيس الوزراء: كل المدن الجديدة بُنيت بعيدا عن موازنة الدولة.. هل ينتهي انقطاع الكهرباء غدا؟.. أحمد موسى يكشف مفاجأة

السيسي لـ بوتين: القمة الروسية الإفريقية سيكون لها نتائج عظيمة

السيسي: القمة ستكون نتائجها إيجابية.. ونشكر روسيا على دعم إنشاء محطة الضبعة

قبل إنعقاد القمة الروسية الإفريقية..إجتماع بوتين مع الرئيس السيسي لمناقشة العلاقات الثنائية

رئيس جنوب إفريقيا يصل سان بطرسبرج لأجل القمة الروسية الثانية

الرئيس السيسي يشارك في القمة الأفريقية الروسية.. ونواب: ذات بعد اقتصادي وأمني.. وتعكس استعادة مصر موقعها الطبيعى دوليا

قبل انعقاد القمة الروسية الأفريقية .. اجتماع بوتين مع رئيس وزراء إثيوبيا

ترشيحاتنا

طقس أغسطس مفاجأة| حرارة شديدة على القاهرة اليوم.. وتحذير لسكان هذه المناطق

عاجل.. وزير خارجية النيجر يعين نفسه رئيسًا للحكومة ويدعو للتعبئة لمقاومة الانقلاب

بعد عزله من منصبه.. وزير خارجية النيجر يؤكد شرعية الرئيس المعزول

العظمى تتخطى 43.. تحذيرات شديدة اللهجة من الأرصاد بشأن الـ48 ساعة القادمة|فيديو

بعد زيادة الفائدة الأمريكية.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب عالميا

«جين ليم» رائدة علم السعادة في زيارة لمصر .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة المصرية والحجازية.. صور

علاج الكوليسترول بكل أنواعه حتى الوراثي

لعلاج سموم المعدة.. ماذا تفعل حبوب الكركم للجسم؟

تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين| لا تخرجوا من المنازل في هذه الأوقات

فيديو

الدنيا معدش فيها أمان.. انفصال البلوجر دالا المهندس يثير ضجة على الفيسبوك

الرئيس السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين .. فيديو

من النيل للفرات.. وشم عبري على ذراع عضو بجهاز نادي بيراميدز| ما حكايته؟

فيها سم قاتل.. القومي لعلوم البحار يحذر من تناول هذه الأسماك |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طيب وأمير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الحداد السري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: شينزو آبى صديق مصر

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ثورة يوليو.. العصر الذهبي التنويري

اﻟﻤﺰﻳﺪ