ملفات اقتصادية.. خبير يكشف أهمية انعقاد القمة الروسية الأفريقية

كشف حامد فارس خبير الشؤون العربية، أهمية زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا والمشاركة في القمة الروسية الأفريقية ولقاؤه بالرئيس الروسي بوتين.

وقال حامد فارس في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة الأولى ، :" القمة الروسية الأفريقية مهمة من حيث التوقيت وتنعقد القمة في ظروف شديد ة التعقيد يمر بها العالم بأكمله ".

وأضاف حامد فارس:" القارة الأفريقية من أكثر القارات تضررا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ".

وتابع حامد فارس:" ملفات اقتصادية كثيرة مطروحة في القمة الروسية الأفريقية، إضافة إلى مناقشة كيفية مواجهة النقص الحاد في الحبوب بسبب عدم تمديد اتفاقية الحبوب بن روسيا وأوكرانيا ".

وأكمل حامد فارس:" روسيا تبحث سبل الخروج من دائرة العقوبات الغربية الموقعة عليها بالتنسيق المستمر مع القارة الأفريقية "، مضيفا:" التبادل التجاري بين روسا والقارة الافريقية يتخطى 18 مليار دولار ".