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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دبلوماسي سابق : مصر الشريك الأول اقتصاديا لموسكو

صدى البلد

قال السفير عزت سعد، مساعد وزير الخارجية السابق، وسفير مصر لدى روسيا الأسبق، إن التعاون الثنائي بين مصر وروسيا اكتسب زخمًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن مصر هي الشريك الاقتصادي والتجاري الأول لموسكو في إفريقيا والعالم العربي على الإطلاق.

وأكد خلال لقاء خاص لبرنامج "مساء دي إم سي"، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء أمس الخميس، أن هذا العام يوافق ذكرى مرور 80 عامًا، على انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين مصر وروسيا.
 

ولفت إلى أن الرئيس السيسي، أشار في كلمته خلال لقائه مع نظيره الروسي بوتين، إلى محطة الضبعة لإنتاج الكهرباء بالطاقة النووية، معتبرًا إياه بالصرح العظيم.

التعاون الثنائي الرئيس السيسي السنوات الماضية الطاقة النووية برنامج مساء دي إم سي إنتاج الكهرباء العلاقات الدبلوماسية

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