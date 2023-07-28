توك شو.. كلمة السيسي خلال القمة الروسية الأفريقية والأرصاد تزف بشرى للمواطنين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ الابتعاد عن إذكاء حالات الصراع في أفريقيا، وأن نأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية، متطلعًا لحل توافقي بشأن عملية تصدير الحبوب، وأن تحظى مطالب أفريقيا بدعم روسي.

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد من غدًا السبت ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وذلك بعد مرور أسبوعين من الموجة الحارة التي تضرب البلاد.

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 28-7- 2023.

أسعار الذهب..قدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 28- 7-2023.

نقلا عن وزارة الخارجية، عرضت مقدمة غرفة الأخبار بفضائية أكسترا نيوز"، بما يفيد ترحيب مصر بتنفيذ خطة الأمم المتحدة، لأنقاذ خزان صافر المتواجد قبالة السواحل الأجنبية، وذلك عبر تفريغ حمولته من النفط الخام.

قال الرئيس الروسي بوتين، إن العلاقات بين روسيا ومصر على امتداد العقود لها استراتيجيات قوية، فإن العلاقات الروسية المصرية هي علاقات استراتيجية في مجال الاقتصاد والسياسة.

قال رئيس الاتحاد الإفريقي إن هناك تعاون فعال بين القارة الإفريقية وروسيا، متابعًا أن ماتم توقيعه من اتفاقيات بالأمس سينعكس بصورة إيجابية على التعاون بين روسيا وإفريقيا.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القمة الروسية الأفريقية تأتي في ظرف بالغة التعقيد، وأن هناك تحديات كثيرة ضخمة

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن خلق شراكات استراتيجية جادة ومتوازنة وعادلة مع الاتحاد الروسي ستساهم في تعزيز قدرات القارة على إنجاز مستهدفات وطموحات الأجندة القارية.

أكد الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، أن مبادرة حياة كريمة الهدف منها تغيير الحياة للمواطنين المصريين، فكان هناك العديد من المناطق المهملة بالقري وتوابعها فلا صرف صحي ولا مياة للشرب وأنهيار المباني ولا وجود للمدارس والمراكز الصحية وإدخال الكهرباء، لذلك تم التسارع لانشاء مبادرة حياة كريمة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا خاصة في سوهاج ومناطق الصعيد بشكل كبير.