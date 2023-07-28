توك شو.. كلمة السيسي خلال القمة الروسية الأفريقية والأرصاد تزف بشرى للمواطنين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:
السيسي يطالب بحل توافقي لإعادة تفعيل اتفاقية الحبوب
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ الابتعاد عن إذكاء حالات الصراع في أفريقيا، وأن نأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية، متطلعًا لحل توافقي بشأن عملية تصدير الحبوب، وأن تحظى مطالب أفريقيا بدعم روسي.
الأرصاد تزف أول خبر سار للمواطنين بعد 14 يوما من الموجة الحارة
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد من غدًا السبت ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وذلك بعد مرور أسبوعين من الموجة الحارة التي تضرب البلاد.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 28-7- 2023
استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سي" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 28-7- 2023.
عيار 21 يسجل 2165 جنيها.. أسعار الذهب تتراجع بشكل ملحوظ اليوم
أسعار الذهب..قدمت الإعلامية هند النعساني خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة
استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم هند النعساني ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الجمعة ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 28- 7-2023.
حفاظا على البيئة البحرية.. مصر ترحب ببدء تنفيذ الخطة الأممية لإنقاذ خزان صافر
نقلا عن وزارة الخارجية، عرضت مقدمة غرفة الأخبار بفضائية أكسترا نيوز"، بما يفيد ترحيب مصر بتنفيذ خطة الأمم المتحدة، لأنقاذ خزان صافر المتواجد قبالة السواحل الأجنبية، وذلك عبر تفريغ حمولته من النفط الخام.
بوتين: الدول الأوروبية تستخدم الطاقة الخضراء بطريقة غير مدروسة
قال الرئيس الروسي بوتين، إن العلاقات بين روسيا ومصر على امتداد العقود لها استراتيجيات قوية، فإن العلاقات الروسية المصرية هي علاقات استراتيجية في مجال الاقتصاد والسياسة.
رئيس الاتحاد الإفريقي: الشراكة مع روسيا لها مستقبل باهر
قال رئيس الاتحاد الإفريقي إن هناك تعاون فعال بين القارة الإفريقية وروسيا، متابعًا أن ماتم توقيعه من اتفاقيات بالأمس سينعكس بصورة إيجابية على التعاون بين روسيا وإفريقيا.
السيسي: القمة الروسية الأفريقية تأتي في ظرف بالغة التعقيد
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القمة الروسية الأفريقية تأتي في ظرف بالغة التعقيد، وأن هناك تحديات كثيرة ضخمة
ليبيا: نمو إفريقيا ينعكس إيجابيا على الاقتصاد العالمي
قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إن خلق شراكات استراتيجية جادة ومتوازنة وعادلة مع الاتحاد الروسي ستساهم في تعزيز قدرات القارة على إنجاز مستهدفات وطموحات الأجندة القارية.
كاتب صحفي: حياة كريمة أعادت بناء المناطق غير المؤهلة بمحافظات الصعيد
أكد الكاتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، أن مبادرة حياة كريمة الهدف منها تغيير الحياة للمواطنين المصريين، فكان هناك العديد من المناطق المهملة بالقري وتوابعها فلا صرف صحي ولا مياة للشرب وأنهيار المباني ولا وجود للمدارس والمراكز الصحية وإدخال الكهرباء، لذلك تم التسارع لانشاء مبادرة حياة كريمة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا خاصة في سوهاج ومناطق الصعيد بشكل كبير.