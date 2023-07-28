عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مدرسة الفن والهندسة تفتح أبوابها.. ملخص الشوط الأول بين الزمالك والاتحاد المنستيري

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أنهي فريق الزمالك الشوط الأول بالتقدم أمام الاتحاد المنستيري بهدفين دون رد في افتتاحية مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات البطولة العربية للأندية المقامة حاليا فى السعودية. 

البطولة العربية.. الزمالك يتقدم على الاتحاد المنستيري 2-0 في الشوط الأول

البطولة العربية .. شيكابالا يصنع وزيزو يسجل هدف الزمالك الثاني في المنستيري

ملخص الشوط الاول من مواجهة الزمالك والاتحاد المنستيري 

تفوق فريق الزمالك فنيا وتكتيكيا على نظيره الاتحاد المنستيري وسيطر على مجريات الشوط الأول.

نجح فريق الزمالك في فرض أسلوبه الهجومي وساهم الضغط المتقدم فى تحجيم قدرات لاعبي الاتحاد المنستيري.

شيكابالا صنع الفارق خلال 45 دقيقة ومنح العديد من الكرات الماكرة أسفرت عن تسجيل زيزو الهدف الثاني .

الاتحاد المنستيري اتبع اسلوب الاعتماد على الكرات المرتدة التي لم تفلح أمام صلابة دفاعات الزمالك.

الكثافة الهجومية للاعبو الزمالك والزيادة العددية فى الخطوط الخلفية للاتحاد المنستيري أربكت المنافس . 

بدأ اللقاء بضغط هجومي من جانب لاعبو الزمالك وارسل زيزو تمريرة عرضية تمر من امام سيف الدين الجزيري داخل منطقة الجزاء.

واحتسب سمير قزاز الحكم المغربي ضربة حرة لصالح الزمالك امام منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة عقب عرقلة احمد سيد زيزو فى الدقيقة الخامسة .

نجح فريق الزمالك خلال العشر دقائق الأولي  في الضغط المتقدم وتحجيم أي محاولات هجومية من جانب لاعبو الإتحاد المنستيري.

وكاد سيف الدين الجزيري ان يشكل خطورة في الدقيقة 12 بعدما استغل خطأ مدافع الاتحاد المنستيري ومرر الكرة للاعب السنغالي ابراهيما نداي الذي فشل فى اللحاق بها.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح النادي ابوبكر تراوري لاعب الاتحاد المنستيري بعد تعرضه للعرقلة امام منطقة الجزاء من جانب عمر جابر في الدقيقة 15.

وسدد ادريس المحيرصي لاعب الاتحاد المنستيري الكرة قوية من ركلة حرة تصطدم بالعارضة وتمر الي خارج الملعب فى الدقيقة 16.

احرز سيف الدين الجزيري الهدف الاول لصالح الزمالك في الدقيقة 25 من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.  

وسدد زيزو قذيفة صاروخية في الدقيقة 28 من خارج منطقة الجزاء يمسك بها حارس الاتحاد المنستيري.

راوغ زيزو نجم الزمالك مدافع الاتحاد المنستيري داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بقدمه لتصطدم بدفاعات المنافس فى الدقيقة 36.

ومرر شيكابالا فى الدقيقة 38 كرة عرضية داخل منطقة الجزاء يبعدها مدافع الاتحاد المنستيري الي رمية تماس قبل ان تصل الي رأس ابراهيما نداي.

أضاف زيزو الهدف الثاني لصالحه فريق الزمالك امام الاتحاد المنستيري بالدقيقة 41 بعد تلقيه تمريرة سحرية من شيكابالا داخل منطقة الجزاء. 

وأهدر سيف الدين الجزيري فرصة تسجيل الهدف الثالث في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الاول بعد تلقيه تمريرة من شيكابالا داخل منطقة الجزاء .

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

التردد متاح.. 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

تشكيل الزمالك الرسمي أمام الاتحاد المنستيري التونسي في البطولة العربية

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر

خط الهجوم :محمود عبد الرازق " شيكابالا" -  سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

محمد عواد ومحمد نديم ومصطفى الزناري وحاتم سكر ومحمد أشرف " روقا" وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وسيد عبد الله " نيمار" وعمرو السيسي ومحمد حسام " بيسو" ومحمد طارق وعلي ياسر  وناصر منسي.

 

الزمالك الاتحاد المنستيري البطولة العربية للأندية شيكابالا زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة وحجازي يستعد لاعتمادها.. اعرف درجاتك من هنا

التردد متاح.. 9 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري بالبطولة العربية

بعد أنباء توقيعه للزمالك| جلسة طارئة مع نجم الأهلي لحسم مصيره

حقيقة انتقال مهاجم الأهلي إلى الزمالك.. تفاصيل

أزمة جواز السفر تمنع وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة.. تفاصيل

الدولار يقفز بقوة بعد قرار الفيدرالي عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

هتتعب الأهلي أوي أوي.. مرتضى منصور يعلن حسم الزمالك لصفقة مدوية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع صدى البلد

موضوعات متعلقة

البطولة العربية.. الزمالك يتقدم على الاتحاد المنستيري 2-0 في الشوط الأول

البطولة العربية .. شيكابالا يصنع وزيزو يسجل هدف الزمالك الثاني في المنستيري

ترشيحاتنا

"FESCO" الروسية: نستخدم الدرهم الإماراتي في تعاملاتنا..وهناك خط شحن بين موسكو والقاهرة

طلب عاجل من إعلامي شهير للحكومة

مصر تهزم إسرائيل 45-42 في مباراة تحديد المراكز ببطولة العالم للسلاح

مدرسة الفن والهندسة تفتح أبوابها.. ملخص الشوط الأول بين الزمالك والاتحاد المنستيري

كفاية استفزاز .. مصطفى بكرى يخرج عن شعوره بسبب هذا المشهد

ما يجب فعله في يوم عاشوراء كي يتوب الله عليّ؟.. 3 أشياء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير من تناول هذه الأطعمة في الصيف| اعرف السبب

بـ 3 خطوات .. علاج ضربة الشمس للكبار

اندمج في الغناء.. شاب صيني يصاب بمرض خطير بسبب حفلة

ثمن السوار فقط 4500 جنيه إسترليني.. هذه قيمة الإطلالة الأخيرة لملكة بريطانيا

فيديو

فيديو جراف.. برغوث يتسبب في بتر يد وساق شاب أمريكي.. تفاصيل مؤلمة

الحكومة تكشف كواليس أزمة انقطاع الكهرباء وتعلن تحركات عاجلة| فيديو جراف

هينزلوا الشغل يوم الأحد.. فئات مستثناة من قرار العمل بالمنزل.. فيديو

البنك لن يسألك على مصدر الفلوس.. تفاصيل جديدة عن الشهادات الدولارية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ