قناة السويس: إنشاء مركز لصيانة السفن وتقديم خدمات الإسعاف الفورية

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم إنشاء مركز لصيانة السفن التي تمر بقناة السويس، بجانب تقديم خدمات الإسعاف الفورية لمستقلي السفن، بالإضافة إلى تغيير الأطقم للسفن.

وأوضح ربيع خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا لسياحة اليخوت، لذا أمر بتطوير مارينا اليخوت، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التراخيص.

القطاع الخاص

وأشار ربيع إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص دخلت حيز عمل هيئة قناة السويس.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن الشراكة متاحة لجميع الشركات سواء الوطنية والعربية والأجنبية.