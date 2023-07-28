أسامة ربيع: أصول قناة السويس سيادة مصرية.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس قناة السويس، إن أصول قناة السويس التي لا يمكن الاقتراب منها هو مجرى القناة ذاتها، خاصة أنها هيئة مصرية ذات سيادة.

أوضح ربيع خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى رزق عمل شراكات مع الشركات الأخرى ليس لها علاقة بالمجرى الملاحي، مما يسمح مجال التوظيف والعمالة للشباب.

المجرى الملاحي

وأشار إلى أن صندوق هيئة قناة السويس لا علاقة له بالمجرى الملاحي.

ونوه أن القناة في تطوير مستمر لمواجهة التحديات والمخاطر والطوارئ، وهذا أدى لتدشين الصندوق بتبني الفكرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.