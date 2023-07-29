عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|10 حيل تخلي إنترنت موبايلك سريع.. شاهد الإعلان الأول للعبة Nickelodeon All-Star Brawl 2

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

راتبه دولار واحد.. ارتفاع أسهم "ميتا" يضيف 70 مليارا لرصيد "زوكربيرج"

ارتفعت ثروة  مارك زوكربيرج  المدير التنفيذي لـ "ميتا" بشكل ملحوظ يوم الخميس بعد تحقيقه مكاسب تصل إلى 9 مليارات دولار، وذلك عقب ارتفاع سهم "ميتا" Meta بنسبة 9٪ يوم الأربعاء، بعد تقرير أرباح قوي للغاية للربع الثاني من 2023، حسبما أفاد موقع Business Insider. 

 

متاحة لكل الأنظمة الأساسية.. شاهد الإعلان الأول للعبة Nickelodeon All-Star Brawl 2

أعلنت كلا من شركة  Ludosity مطورة ألعاب الفيديو واستوديوهات Fair Play Labs والناشر GameMill Entertainment عن إصدار النسخة الجديدة من لعبة Nickelodeon All-Star Brawl 2 ، وهي تكملة لحياة ومغامرات الأربعة لاعبين من لعبة Super Smash Bros. 

 

لعبة Payday3 النسخة التجريبية متاحة لأجهزة الكمبيوتر وXbox Series X | S.. فيديو

أعلنت كلا من شركة ألعاب الفيديو السويدية  Starbreeze وشركة ألعاب الفيديو الألمانية "ديب سيلفر" Deep Silver المسؤولة عن النشر أن لعبة Payday 3 الإصدار التجريبي (بيتا) ستكون متاحة  من 2 إلى 7 أغسطس، على أجهزة الكمبيوتر الشخصي و Xbox Series X | S للأشخاص الذين اشتركوا عبر الضغط على هذا  الرابط
 

فيفو تطلق X Fold 3 و Vivo X100 Pro + أوائل 2024

غيرت شركة  فيفو  جدولها الزمني لإطلاق هاتفها القابل للطي Vivo X Fold 3 وفقا لأحدث تسريبات سيظهر كلا من هاتف Vivo X Fold 3 و Vivo X100 Pro + معًا بحلول 2024، إليكم كل التفاصيل المسربة عن الهاتف المنتظر.

 

فعلَّها الآن.. 10 حيل تخلي إنترنت موبايلك سريع

أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من روتين حياتنا اليومي، نستخدمها سواء للتواصل في العمل أو بين الأصدقاء والمعارف ومشاهدة المحتويات الترفيهية، ومع ذلك ، يمكن أن تكون سرعة الإنترنت البطيئة محبطة لكثير من المستخدمين ويمكن أن تعيق الإنتاجية والتواصل. 

 

دراسة جامعة كارنيجي ميلون: روبوتات الدردشة يسهل اختراقها واستخدامها بطرق خطيرة

وجد باحثون في جامعة كارنيجي ميلون في بيتسبرغ ومركز الذكاء الاصطناعي أن أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة من أمثال bard لشركة جوجل و  ChatGPT  من شركة OpenAI وروبوت دردشة كلاود من شركة أثروبيك Anthropic غير آمنة ويمكن اختراق أنظمة الأمان والسلامة بها في منتهى السهولة .

روبوتات روبوتات الدردشة كارنيجي انترنت فيفو Payday3 Xbox Nickelodeon زوكربيرج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

11 درجة مرة واحدة بالقاهرة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم 

هنشتغل من البيت| 18 جهة تبدأ العمل من المنزل.. وهذا موقف القطاع الخاص من القرار

بيان عاجل من التعليم بشأن نتيجة الثانوية العامة 2023

تراجع حاد يضرب الذهب بقيمة 300 جنيه للجرام|اعرف الحقيقة وسعر عيار21 الآن

نتيجة الثانوية العامة خلال ساعات.. تنسيق كليات القمة 2023

رسميا الآن.. تراجع الدولار بقوة عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه بعد قرار الفيدرالي

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات على صدى البلد|التعليم تستعد لاعتمادها

رحيل طارق حامد.. اتحاد جدة يحسم صفقة فابينيو من ليفربول

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يطلق رسميا ميزة رسائل الفيديو الفورية.. شاومي تطرح 4 هواتف جبارة بقدرات تصويرية فائقة

أخبار التكنولوجيا|اعرف سعر ومواصفات أرخص لاب توب Dell في مصر.. مديرة سابقة في تويتر تنتقد إيلون ماسك: يحيط نفسه بالمنافقين

أخبار التكنولوجيا|مارك زوكربيرج يستعد لضرب إيلون ماسك.. وسامسونج تعلن رسميا عن هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 5

أخبار التكنولوجيا| أداة FraudGPT .. الوجه الآخر للذكاء الاصطناعي وبداية عصر التهديد.. وتحذير عاجل لمستخدمي هذه الهواتف

سامسونج تعلن مفاجأة سارة لمستخدميها .. تفاصيل

بعد تزايد عمليات الاحتيال.. خطوات تحميك من سرقة أموالك على واتساب

بمواصفات مميزة وسعر رخيص .. تعرف على هاتف أوبو الشبابي Oppo A58 4G

ستصبح عرضة للاختراق من الأسبوع المقبل .. تحذير عاجل لمستخدمي هذه الهواتف.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أوائل الثانوية العامة يتلقون "مكالمة تليفون" من وزير التعليم قبل إعلان النتيجة

أسعار CRV الرياضية المقدمة من هوندا بالسوق المصري .. صور

ينطلق اليوم.. مواعيد وأماكن عروض قصور الثقافة بالمهرجان القومي للمسرح المصري|صور

ينذر بكارثة.. توقعات بوصول درجات الحرارة لمستوى قياسي في المحيط الأطلسي

طمعاً في أمواله.. جزار ينهي حياة متسول بكفر الشيخ| تفاصيل صادمة

الرقية الشرعية كاملة مكتوبة من القرآن الكريم.. تجوز للحاضر والغائب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها

جبل أم المرأة.. خداع بصري يثير جدلا على التيك توك يكشف جوانب شخصيتك

انطلاق أولى عروض «ثقافتنا في إجازتنا» بدمياط الجديدة وسط حضور كبير |صور

سيدة تثير الجدل بفقدان نصف وزنها بدون حرمان في وقت قياسي|القصة كاملة

فيديو

اتسجن وابنة قعد من المدرسة وخسر مشروعه.. مطرب شهير يحكى أزمات حياته

نتيجة الثانوية العامة 2023 جاهزة | وزير التعليم يكشف تفاصيل جديدة

وظائف بـ راتب 15 ألف جنيه | اعرف الشروط والتفاصيل .. فيديو

تزوجت 5 مرات منهم تاجر مخدرات.. أسرار فى حياة قطة السينما ميرفت أمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

د. شيماء عمارة

د. شيماء عمارة تكتب: ليلة القتلة ومسرح اللامعقول

اﻟﻤﺰﻳﺪ