أخبار التكنولوجيا|10 حيل تخلي إنترنت موبايلك سريع.. شاهد الإعلان الأول للعبة Nickelodeon All-Star Brawl 2

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

ارتفعت ثروة مارك زوكربيرج المدير التنفيذي لـ "ميتا" بشكل ملحوظ يوم الخميس بعد تحقيقه مكاسب تصل إلى 9 مليارات دولار، وذلك عقب ارتفاع سهم "ميتا" Meta بنسبة 9٪ يوم الأربعاء، بعد تقرير أرباح قوي للغاية للربع الثاني من 2023، حسبما أفاد موقع Business Insider.

أعلنت كلا من شركة Ludosity مطورة ألعاب الفيديو واستوديوهات Fair Play Labs والناشر GameMill Entertainment عن إصدار النسخة الجديدة من لعبة Nickelodeon All-Star Brawl 2 ، وهي تكملة لحياة ومغامرات الأربعة لاعبين من لعبة Super Smash Bros.

أعلنت كلا من شركة ألعاب الفيديو السويدية Starbreeze وشركة ألعاب الفيديو الألمانية "ديب سيلفر" Deep Silver المسؤولة عن النشر أن لعبة Payday 3 الإصدار التجريبي (بيتا) ستكون متاحة من 2 إلى 7 أغسطس، على أجهزة الكمبيوتر الشخصي و Xbox Series X | S للأشخاص الذين اشتركوا عبر الضغط على هذا الرابط



غيرت شركة فيفو جدولها الزمني لإطلاق هاتفها القابل للطي Vivo X Fold 3 وفقا لأحدث تسريبات سيظهر كلا من هاتف Vivo X Fold 3 و Vivo X100 Pro + معًا بحلول 2024، إليكم كل التفاصيل المسربة عن الهاتف المنتظر.

أصبحت الهواتف الذكية جزءًا لا يتجزأ من روتين حياتنا اليومي، نستخدمها سواء للتواصل في العمل أو بين الأصدقاء والمعارف ومشاهدة المحتويات الترفيهية، ومع ذلك ، يمكن أن تكون سرعة الإنترنت البطيئة محبطة لكثير من المستخدمين ويمكن أن تعيق الإنتاجية والتواصل.

وجد باحثون في جامعة كارنيجي ميلون في بيتسبرغ ومركز الذكاء الاصطناعي أن أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة من أمثال bard لشركة جوجل و ChatGPT من شركة OpenAI وروبوت دردشة كلاود من شركة أثروبيك Anthropic غير آمنة ويمكن اختراق أنظمة الأمان والسلامة بها في منتهى السهولة .