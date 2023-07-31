أخبار السيارات| بأقل سعر للزيرو اشتر هذه السيارة اليابانية.. سعر تويوتا فورتشنر موديل 2023.. أرخص 5 سيارات صينية جديدة

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
أرخص سعر للزيرو .. اشتر هذه السيارة اليابانية |صور
يبحث الكثير عن امكانية شراء سيارة جديدة وبسعر مناسب، ولعل من ابرز الاصدارات المطروحة داخل السوق المصري هي النسخة سوزوكي ديزاير، والتي يتم طرحها عبر 3 فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ عند 429 الف جنيه للفئة الاولى مانيوال، وينتهي عند 544 الف جنيه للفئة "توب لاين".
بهذا السعر .. أركب تويوتا فورتشنر موديل 2023 في مصر
تعد السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023، واحدة من اقوى اصدارات شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، التي تقدمها داخل السوق المصري من خلال 3 فئات، مع تقنيات الدفع الخلفي والرباعي، بالاضافة إلى حزمة من التجهيزات.
أرخص 5 سيارات صينية جديدة بالسوق المصري .. اعرف سعرهم
يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات التي يقدمها الصانع الصيني، سواء من فئة السيدان أو الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث تضم حزمة من التجهيزات باختلاف العلامات التجارية، إلى جانب تنوع الاسعار ايضا بين طراز واخر.
في 5 خطوات .. كيف تحمى محرك سيارتك من مخاطر الحرارة
هناك الكثير من النصائح الفنية التي تخص سيارتك، ربما تتعلق بالحالة الميكانيكة للـ"عفشة"، أوتخص ناقل السرعات، بالاضافة إلى منظومة التبريد، وغيرها من نصائح تتعلق بطرق القيادة والمحافطة على السيارة، ولكن تبقي مشكلات المحرك من اهم العناصر التي يبحث عنها الكثير.
أحدث أسعار سيات تاراكو موديل 2023 بالسوق المصري
تقدم شركة سيات عملاقة تصنيع السيارات الاسبانية، الكثير من الطرازات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة تاراكو موديل 2023 التي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تقدم من خلال فئتين وبسعر رسمي يبدأ من مليون و700 الف جنيه.
مواصفات وأسعار أوبل جراند لاند موديل 2023 في مصر .. صور
تقدم شركة اوبل الالمانية العريقة، العديد من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، سواء من فئة الهاتشباك أو الكروس اوفر، أو الفئة الرياضية ومنها النسخة جراند لاند موديل 2023، والتي يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات.
بنتلي كونتيننتال GT المعدلة من مانسوري .. بسعر خيالي
استطاعت شركة بنتلي أن تقدم الكثير من السيارات الفارهة حول العالم، والتي اتخذت طابع الفخامة عنوان لها، حيث تمكنت عملاقة تصنميع السيارات الانجليزية من اطلاق عدة طرازات ومن بينها النسخة كونتيننتال GT الشهيرة.
أسعار بيستون B70 الجديدة في مصر |صور
تعتبر السيارة B70 موديل 2023 هي النسخة الوحيدة التي تقدمها بيستون عبر تصميم السيدان، حيث يتم طرحها داخل السوق المصري من خلال 4 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يتراوح بين مليون 25 الف جنيه ومليون و295 الف جنيه.
سعر بايك X3 موديل 2023 .. الأرخص في فئتها
تتصدر النسخة X3 قائمة السيارات الارخص سعرًا وسط طرازات شركة بايك الصينية، حيث تقدم السيارة داخل السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 669 الف جنيه، وعبر فئتين من التجهيزات، باطلالة خارجية تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية.