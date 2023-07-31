عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

متتقارنش بجورجينا.. ياسمين صبرى تثير الجدل فى احدث ظهور لها

صدى البلد


شاركت ياسمين صبرى جمهورها بمجموعه من صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.


 


 

وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستانا باللون الاسود ، ومعتمدة علي الميكب الناعم الذي أبرز جمالها.


 

وهو ما كشف عن خصرها النحيف والذى عرضها لبعض التعليقات من الجمهور والبعض الاخر علق: متتقارنش بجورجينا ، جورجينا اللي تتقارن بياسمين صبري 
ياسمين الاجمل .


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


 

وتتميز باسمين صبرى  دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.


 

تثبت ياسمين صبرى بإطلالاتها وظهورها في المناسبات العامة، أنها متجددة النشاط دايما، ولا تحب النكد، ورغم الأزماتالتي تمر بها سواء في حياتها الشخصية أو العملية إلا أنها تفضل دائما المضي قدما، والاستمتاع بحياتها. 

IMG_0210
IMG_0210
IMG_0209
IMG_0209
IMG_0208
IMG_0208
IMG_0207
IMG_0207
IMG_0204
IMG_0204
IMG_0203
IMG_0203
ياسمين صبري باللون الاسود احدث ظهور لها احدث ظهور له

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2023 على صدى البلد بعد قليل| شوف درجاتك عندنا

ننشر أسماء اوائل الثانوية العامة 2023

قبل نتيجة الثانوية العامة.. دعاء واحد يجبر الله به خاطرك ردده بيقين

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. نتيجتك على صدى البلد

غلق المحال 11 ليلاً وفصل الإنارة عن الميادين العامة.. قرارات عاجلة لترشيد الكهرباء

رسمياً.. وزير التعليم يعلن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 ويوجه رسالة للطلاب

إلغاء بطاقات التموين.. تعليمات عاجلة من الوزارة للمواطنين للحصول على السلع والخبز

نتيجة الثانوية العامة| تصريح مهم وعاجل من وزير التعليم

موضوعات متعلقة

ماذا يحدث لجسمك عند مضغ حفنة من القرنفل؟

بالأسود الجريء.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل بإطلالة لافتة

وقف برنامجها شهر.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عز

بسعر خرافى.. نرمين الفقى تثير الجدل بفستان ملفت

بسبب خصرها.. ابنة شريف منير تثير الجدل بصورة فوتوشوب

طريقة عمل الكفتة المشوية بتتبيلة الحاتي الأصلية

أسباب وأعراض نقص البوتاسيوم في الجسم وطرق علاجه بالأعشاب الطبيعية

بفستان ملفت.. زوجة طارق العريان بإطلالة جذابة في عيد زواجهما

ترشيحاتنا

أبو صدام: دور كبير للبنك الزراعي المصري في دعم الفلاحين |تفاصيل

متتقارنش بجورجينا.. ياسمين صبرى تثير الجدل فى احدث ظهور لها

أمي مثلي الأعلى | كريم ناصر الرابع علمي علوم في الثانوية العامة بالبحيرة

بسبب الشغب والسلب.. دولة إفريقية تفرض حظر التجول

في كتابه الجديد| مصطفى بكري يروي لأول مرة تفاصيل مذبحة رفح وموقف المشير طنطاوي

جوجل توقف الدعم نهائيا عن هذه الهواتف خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غرق نجل حسن يوسف.. معلومات صادمة عن إسفكسيا الغرق| لحظات مؤلمة

أسباب وأعراض الضغط المنخفض وطرق علاجه؟

قرش الثور يهاجم قارب صيد بشراسة قرابة سواحل فلوريدا| فيديو مروع

حلوى المناسبات السعيدة.. اسهل طريقة لعمل تشيز كيك بالنسكافيه

فيديو

انهيار والديه.. تقرير تشريح جثمان نجل حسن يوسف وشمس البارودي

مفاجأة في نتيجة الثانوية العامة.. أعداد كبيرة نتائجهم بين 80 و90%

انهيار والديه.. تفاصيل غرق عبد الله ابن حسن يوسف وشمس البارودي| «فيديوجراف»

رسميا.. جداول مواعيد انقطاع الكهرباء بجميع المحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "القاهرة" وجامعات الجيل الرابع

نهال علام

نهال علام تكتب: العالم علمين

اﻟﻤﺰﻳﺪ