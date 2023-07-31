متتقارنش بجورجينا.. ياسمين صبرى تثير الجدل فى احدث ظهور لها



شاركت ياسمين صبرى جمهورها بمجموعه من صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.









وظهرت ياسمين في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستانا باللون الاسود ، ومعتمدة علي الميكب الناعم الذي أبرز جمالها.





وهو ما كشف عن خصرها النحيف والذى عرضها لبعض التعليقات من الجمهور والبعض الاخر علق: متتقارنش بجورجينا ، جورجينا اللي تتقارن بياسمين صبري

ياسمين الاجمل .





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.





وتتميز باسمين صبرى دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.





تثبت ياسمين صبرى بإطلالاتها وظهورها في المناسبات العامة، أنها متجددة النشاط دايما، ولا تحب النكد، ورغم الأزماتالتي تمر بها سواء في حياتها الشخصية أو العملية إلا أنها تفضل دائما المضي قدما، والاستمتاع بحياتها.

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