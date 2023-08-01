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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

روشتة لتقبل نتيجة الثانوية العامة .. خبيرة علاقات أسرية توضحها

روشتة لتقبل نتيجة
روشتة لتقبل نتيجة الثانوية العامة .. خبيرة علاقات أسرية

كشف خبيرة العلاقات الأسرية، هبة محمد، عن روشتة لتقبل نتيجة الثانوية العامة، بعد إعلان الن النتيجة رسميا، أمس الإثنين.

وأوضحت خبيرة العلاقات الأسرية، هبة محمد، خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بعض النصائح التي يقدمها الخبراء في علاقات الأسرة، حول هذا الأمر:

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1- ابدأ بتحليل نتيجتك بشكل واقعي: من المهم أن تنظر إلى نتيجتك بشكل واقعي وتحليلها بما يتناسب مع قدراتك وجهودك التي بذلتها، ولا تقارن نفسك بالآخرين، أو تدع الضغط الاجتماعي يؤثر عليك.

2- تذكر أن الفشل ليس نهاية العالم: قد يشعر البعض بالإحباط أو الفشل في حالة عدم حصولهم على الدرجات التي يتوقعونها، ولكن يجب تذكير نفسك بأن الفشل لا يعني نهاية العالم، وأنه يمكنك تغيير مسار حياتك، والعمل على تحقيق أهدافك بشكل مختلف.

3- تحدث إلى أحد الأشخاص الذي تثق بهم: قد يساعد الحديث مع أحد الأشخاص الذين تثق بهم ويعرفونك جيدًا، على تخفيف الضغط النفسي والاسترخاء، ويمكن أن يكون هذا شخصًا من العائلة أو الأصدقاء أو المرشد الأكاديمي.

4- قم بالتخطيط لمستقبلك: بدلاً من الانتكاس والشعور باليأس، حاول التركيز على المستقبل والخطوات التي يمكنك اتخاذها لتحقيق أهدافك.. ضع خطة للدراسة في الجامعة أو الكلية أو الحصول على وظيفة أو بدء مشروع شخصي.

5- احرص على الاستمرار في العمل والتطوير: قد يكون من الصعب الاستمرار في العمل والتطوير بعد تلقي نتيجة سلبية، ولكن الاستمرار والتطور هما مفتاح النجاح في المستقبل.

وأشارت إلى أنه وبشكل عام، يجب عليك تذكر أن النجاح ليس مجرد الحصول على درجات عالية، بل هو القدرة على التعلم والتطور وتحقيق الأهداف المهمة بالنسبة لك.

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