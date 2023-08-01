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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حسن شاكوش يحيي حفلا غنائيا في الساحل الشمالي.. الجمعة المقبل

حسن شاكوش
حسن شاكوش

يستعد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لإحياء حفل غنائى يوم الجمعة القادمة الموافق 4 من شهر أغسطس الجاري.

وبدأت الشركة المنظمة للحفل الترويج له عبر صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام، فيما طرحت التذاكر بأكثر من فئة.

حسن شاكوش يستعد لطرح أغنية إنتي التريند

يستعد حسن شاكوش خلال هذا الفترة لطرح أغنية جديدة بعنوان “إنتى التريند”، وهي الأغنية التي يقدمها بمشاركة المطرب عمر كمال، ومن المفترض طرحها خلال أيام قليلة من الآن.

وفي سياق آخر، نفى مؤدي المهرجان حسن شاكوش أى علاقة تجمعه بالفنانة حورية فرغلي على المستوى الشخصي، مؤكدا أنها مجرد صديقة وزميلة عمل فقط.

وكتب حسن شاكوش على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: جمهوري الغالي كل معاني الشكر ليكم ولكل شخص متفهم الموقف وشاركني البوست انا شوفت معظم التعليقات ومحترم كل شخص وكل كلمة حتي لو هيا عكسية، الحقيقة دائما عند ربنا وسكوتي وعدم ردي شيء مريحني أكثر من الكلام، ولكن في شيء يخص فنانة جميلة كلنا بنحبها وبنحترمها.

وأضاف: وحقيقي انا لا اعلم صحة الكلام اللي بيتقال ولكن انا من خلال صفحاتي الرسمية بحب اقول ان الفنانة حورية فرغلي لا يمسني بيها أي شيء غير انها زميلة وصديقة عمل ومش فاهم سبب وجود سيرتها في الموضوع ايه من خلال البرامج انا دلوقتي كلامي للإعلام ارجوكم بلاش تشاركوا الناس كلام غلط، كفاية كلام في تفاصيل وحياة شخصية، اللي ظاهر للناس يخص الناس، أنا دلوقتي بمتنع عن أي كلام في حاجة تخص حياتي الشخصية.

وتابع: أرجوا أرجوا احترام رغبتي، مع احترامي لكل الصحافة المصرية، ولكن الأخبار غير الحقيقية دي بتضعف موقفكم في يوم من الأيام، لما الحقيقة تبان، كل الاحترام والتقدير ليكي يا فنانة يا كبيرة وبعتذر لك مرة أخرى عن أي شيء اتحطيتي فيه.

مؤدي المهرجانات حسن شاكوش حسن شاكوش مؤدي المهرجانات إنتي التريند

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