عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سعيد صالح فتى المسرح.. شارك في ثلث أفلام السينما المصرية واعتاد الخروج عن النص

الفنان الراحل سعيد
الفنان الراحل سعيد صالح

فقدت السينما المصرية والثقافة العربية واحداً من أبرز نجومها الكوميديين الذين عملوا على مدى عقود، الفنان سعيد صالح، الذي رحل عن عالمنا في 1 أغسطس 2014 عن عمر ناهز 74 عامًا.

نشأة سعيد صالح

ولد سعيد صالح في قرية "مجيريا" بمحافظة المنوفية في مصر في 31 يوليو 1940، وحصل على ليسانس الآداب في عام 1960. عمل في مسرح التلفزيون وقدم العديد من العروض المسرحية.

txt

«مش كل ما تطلع مع عادل إمام تموت».. كيف تسببت ابنة سعيد صالح في رفضه بطولة فيلم

txt

بذكرى ميلاده.. محطات في حياة سلطان الكوميديا سعيد صالح

الخروج عن النص.. سمة سعيد صالح

واشتهر بخروجه عن النص في الكثير من مسرحياته، حيث كان يضيف لمساته الشخصية الفريدة على الأدوار التي كان يلعبها. وفيما يخص السينما، شارك صالح في أكثر من 500 فيلم، وكان له الفضل في إحداث تغييرات إيجابية في صناعة السينما المصرية.

كان صالح يمتلك شخصية كوميدية فريدة، حيث كان يجمع بين الفكاهة والذكاء والحنكة في تقديم أدواره، وكان يعتبر من أهم نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي.

 ويقول عن نفسه "السينما المصرية أنتجت 1500 فيلم، أنا نصيبي منهم الثلث"، مما يوضح حجم مساهمته الكبيرة في صناعة السينما المصرية.

أعمال سعيد صالح

وقدم صالح العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية، وشارك في العديد من الأعمال المشهورة مع عدد من نجوم الفن في مصر، بما في ذلك عادل إمام. ويذكر أن صالح كان يعشق المسرح ويعتبر نفسه "فتى المسرح"، وكان يؤكد دائمًا على تعلقه الشديد بهذا الفن.

ترك صالح وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا، وما زالت أعماله تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي وخارجه. وبالرغم من رحيله عن الحياة، إلا أن تأثيره الكبير على صناعة الفن في مصر والعالم العربي سيظل حاضرًا لسنوات قادمة.

السينما المصرية الثقافة العربية العروض المسرحية سعيد صالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعمل حسابك من الساعة 12.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المقاهي

ننشر الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لجميع الشُعب

بدء صرف معاش شهر أغسطس 2023.. اعرف المستفيدين الجدد وحالات وقفه

غربلة في التتش.. شوبير يعلن رحيل لاعبين جدد عن النادي الأهلي

ذروة الصيف.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة

جلسة الخطيب مع سعد سمير في زايد تنهي علاقته بالأهلي

بسبب السوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الأهلي بشأن إمام عاشور

الأهلي يجهز لصفقة سوبر جديدة بعد إمام عاشور ورضا سليم| تفاصيل

ترشيحاتنا

علاقة محرمة مقابل الإجهاض..هذه العقوبات تنتظر طبيب النساء في روض الفرج

لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية.. زيارة رسمية لمسؤولين مصريين في روسيا| تفاصيل

اختاري الأنسب .. وصفات طبيعية لإزالة تصبغ الجلد في فصل الصيف

بسبب الثانوية العامة.. استقرار حالة طالبة تناولت مبيد حشرى للتخلص من حياتها

سعيد صالح فتى المسرح.. شارك في ثلث أفلام السينما المصرية واعتاد الخروج عن النص

جولة الحسم أمام النصر.. سيناريوهات بلوغ الزمالك ربع نهائي البطولة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب البصر القوي.. هل يمكن العثور على الحيوان المتخفي بصورة الوهم

5 أبراج تحب إخوتها بشدة وتشعر بالمسئولية تجاههم.. هل أنت منها

المغني العجوز والرقاصة.. تفاصيل أزمة فيفي عبده ومحمد عبده بسبب شيرين عبد الوهاب

ظهور صادم لابنة عمرو دياب برققة صديقها .. صور

فيديو

حر شديد.. ظاهرة شمسية تؤثر على حالة الطقس الفترة المقبلة

حدث تاريخي .. إغراق 15 قطعة مركبات قديمة بالبحر الأحمر.. تفاصيل/ فيديو جراف

المغني العجوز والرقاصة.. تفاصيل أزمة فيفي عبده ومحمد عبده بسبب شيرين عبد الوهاب

نسخة طبق الأصل.. شبيهة أنغام فى الصوت والشكل تثير الجدل عبر مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: الهروب من نفق التعلق

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التنمر بين الساحل الطيب والشرير

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: ليتهم ينتهون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ