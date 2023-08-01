سعيد صالح فتى المسرح.. شارك في ثلث أفلام السينما المصرية واعتاد الخروج عن النص

فقدت السينما المصرية والثقافة العربية واحداً من أبرز نجومها الكوميديين الذين عملوا على مدى عقود، الفنان سعيد صالح، الذي رحل عن عالمنا في 1 أغسطس 2014 عن عمر ناهز 74 عامًا.

نشأة سعيد صالح

ولد سعيد صالح في قرية "مجيريا" بمحافظة المنوفية في مصر في 31 يوليو 1940، وحصل على ليسانس الآداب في عام 1960. عمل في مسرح التلفزيون وقدم العديد من العروض المسرحية.

الخروج عن النص.. سمة سعيد صالح

واشتهر بخروجه عن النص في الكثير من مسرحياته، حيث كان يضيف لمساته الشخصية الفريدة على الأدوار التي كان يلعبها. وفيما يخص السينما، شارك صالح في أكثر من 500 فيلم، وكان له الفضل في إحداث تغييرات إيجابية في صناعة السينما المصرية.

كان صالح يمتلك شخصية كوميدية فريدة، حيث كان يجمع بين الفكاهة والذكاء والحنكة في تقديم أدواره، وكان يعتبر من أهم نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي.

ويقول عن نفسه "السينما المصرية أنتجت 1500 فيلم، أنا نصيبي منهم الثلث"، مما يوضح حجم مساهمته الكبيرة في صناعة السينما المصرية.

أعمال سعيد صالح

وقدم صالح العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية والسينمائية، وشارك في العديد من الأعمال المشهورة مع عدد من نجوم الفن في مصر، بما في ذلك عادل إمام. ويذكر أن صالح كان يعشق المسرح ويعتبر نفسه "فتى المسرح"، وكان يؤكد دائمًا على تعلقه الشديد بهذا الفن.

ترك صالح وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا، وما زالت أعماله تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي وخارجه. وبالرغم من رحيله عن الحياة، إلا أن تأثيره الكبير على صناعة الفن في مصر والعالم العربي سيظل حاضرًا لسنوات قادمة.