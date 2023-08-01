عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يهنئ مدير أمن المحافظة الجديد

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية يهنئ مدير الأمن

 

توجه الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية إلى مقر مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء عمرو رؤوف بمناسبة توليه منصب مساعد وزير الداخلية مديراً لأمن المنوفية، ورافق رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وجه رئيس الجامعة التهنئة للواء متمنيا له التوفيق فى تأدية مهام عمله خاصة فى محافظة المنوفية الكبيرة والعريقة، وتباحث الحضور فى سبل الدعم والتعاون بين الطرفين.

محافظ المنوفية يشهد فعاليات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية بقصر ثقافة شبين الكوم

القاصد يستقبل لجنة من المجلس الأعلى بجامعة المنوفية الأهلية..صور

 أكد رئيس الجامعة أن الجامعة هى بيت الخبرة للمحافظة وهناك العديد من أوجه التعاون المشترك للصالح العام والعمل لتطوير المحافظة فى مختلف المجالات، وسعى الجميع لتنفيذ رؤية واستراتيجية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب مدير أمن المنوفية عن سعادته بهذه الزيارة وحرص رئيس الجامعة على تقديم التهنئة ومد أواصر التعاون، مشيدا بما تشهده جامعة المنوفية من إنجازات عديدة وجارى العمل على تحقيق المزيد، متمنيا لرئيس الجامعة كل التوفيق قى تحقيق خطة الجامعة الطموحة لتظل منارة للعلم والمعرفة فى قلب الدلتا.

الدكتور أحمد القاصد جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية محافظة المنوفية مدير امن المنوفية مساعد وزير الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعمل حسابك من الساعة 12.. جدول قطع الكهرباء بالمحافظات ومواعيد غلق المقاهي

أحمد حسن يعلن مفاجأة عن دفع كهربا لغرامة الزمالك

مش هتحتار| معاهد تقبل من 50% علمي علوم 2023.. تعرف عليها

عرض ماريو بالوتيلي على الأهلي مقابل مبلغ ولا في الأحلام.. تفاصيل

خالد الغندور يفتح النار على جماهير الأهلي بسبب رضا سليم | "تفاصيل"

3 جنيهات زيادة جديدة على العلبة.. هل حركت الشرقية للدخان أسعار السجائر؟

جدول تخفيف الأحمال| كيف تحدد توقيت انقطاع الكهرباء بالثانية وعودتها مرة أخرى؟

ذروة الصيف.. الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء موجات ارتفاع درجات الحرارة

ترشيحاتنا

إصابات في هجوم مسلح على القنصلية السويدية بـ تركيا

إعلان صادم من روسيا بشأن صيغة زيلينسكي للسلام

بعد التوجيه الرئاسي.. كيف تخلصت مصر من فيروس سي وقوائم الانتظار

عيار 21 يتراجع.. استمرار انخفاض أسعار الذهب

القوات الروسية تسقط طائرة هليكوبتر أوكرانية من طراز Mi-24 في خيرسون

لـ طلاب الجامعات.. سيارات مستعملة بـ 450 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخطوات سهلة.. طريقة عمل موهيتو سفن اب في المنزل

سعر يتجاوز 100 ألف جنيه.. نانسي عجرم بإطلالة ساحرة في العلمين

اللعب مع الأطفال يحميك من مرض خطير لن تتوقعه

كيف يمكن علاج حمو النيل بالنشا ؟.. نتائج سريعة

فيديو

كليات تقبل من 50٪.. اعرف تفاصيلها وشروطها

1000 جنيه | تراجع في أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة تنتظر الجنيه الذهب

88.29 % .. تفاصيل الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وقف المعاش فورا في هذه الحالة.. تفاصيل موعد صرف شهر أغسطس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 15

اﻟﻤﺰﻳﺪ