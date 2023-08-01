القاصد يستقبل لجنة من المجلس الأعلى بجامعة المنوفية الأهلية..صور

استقبل اليوم الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية والمكلف بتسيير أعمال جامعة المنوفية الأهلية والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف الأكاديمى للجامعة الأهلية اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات المكلفة بفحص ومعاينة الإمكانيات المادية والبشرية للبدء في برنامج الطب والجراحة بجامعة المنوفية الأهلية، وتضم اللجنة الدكتور محمد رضا بسيوني الأستاذ بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا، وعضو من هيئة الرقابة الادارية، والعقيد رامي محمد الغواص من الكلية الفنية العسكرية.

قام رئيس الجامعة واللجنة بجولة تفقدية لمبنى العلوم الطبية والمدرجات والمعامل لوضع التقرير النهائى عن جاهزية الجامعة للبدء فى برنامج الطب والجراحة مع بداية العام الدراسى القادم ليكون إضافة جديدة لسلسلة البرامج التى سيتم افتتاحها فى العام الدراسى القادم.

أكد رئيس الجامعة أن جامعة المنوفية الأهلية تعد إنجازا كبيرا تحقق فى وقت قياسى بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهاته بالتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية لتقديم خدمة تعليمية متميزة تواكب التطور التكنولوجي على مستوى العالم وتؤهل الطالب لسوق العمل المحلى والدولى من خلال برامج تعليمية جديدة تواكب الثورة التكنولوجية ويتم فيها التدريس بأحدث الوسائل التعليمية.

حضر الاستقبال المحاسب جلال عبد السلام أمين عام جامعة المنوفية، الدكتور ناصر عبد البارى عميد كلية الطب، الدكتور أيمن عبدالحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة.

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية

جامعة المنوفية الأهلية