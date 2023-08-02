أخبار مصر على مدار 24ساعة.. نتائج متابعة تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء

أخبار مصر.. واصلت لجنة إدارة الأزمات اجتماعاتها، لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

غلق المحال وإنارة الطرق.. تقرير يومي من أزمات الوزراء لمتابعة تخفيف الأحمال

واصلت لجنة إدارة الأزمات اجتماعاتها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وكذا تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء.

وزير الري يستعرض خطة الوزارة للتعامل مع موجات الحرارة خلال شهر أغسطس

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لاستعراض خطة الوزارة للتعامل مع موجات الحرارة المحتملة خلال شهر أغسطس الحالى، والتي تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات الحالية.

عن قطع الكهرباء.. وزارة الطيران: لا مساس بخدمات المسافرين بالمطارات المصرية

نفت وزارة الطيران المدني ما تم نشره عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف عمل المشاية الكهربائية بمطار القاهرة الدولي لخفض استهلاك الكهرباء.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الحكومة تكشف حقيقة تخفيف الأحمال الكهربائية عن مطار القاهرة

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بمطار القاهرة الدولي.

الحوار الوطني| برلماني يقترح إلزام العاملين بالخارج تحويل 50% من أجورهم عبر البنوك

قال الدكتور رائد سلامة مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، إن الدين العام العالمي يقدر بقيمة 305 تريليون دولار، نصيب الدول الأفريقية من هذه الديون 101 تريليون دولار وهو رقم ضئيل بالنسبة لدول العالم.

إنجازات السيسي في الزراعة| دعم غير محدود وخطة استباقية لتحقيق الأمن الغذائي

قاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس مصر، نهضة زراعية غير مسبوقة خلال 9 سنوات الماضية من خلال المشروعات العملاقة التى أطلقها الرئيس، وكذلك الإجراءات الاستباقية التى تبناها، وساهمت فى تعزيز الأمن الغذائى المصري، كما مكنت الدولة من مواجهة التغيرات المناخية، ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية



الأول من أغسطس.. بداية العام المائى الجديد وهذه المشروعات تحققت في 2022

يبدأ اليوم ١ اغسطس ٢٠٢٣ العام المائى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، حيث عملت وزارة الموارد المائية والرى خلال العام المائى السابق ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ على تلبية الإحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى إستفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى شتى المجالات .

مركز عالمي للأورام.. السيسي يوجه بتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

الأعلى للإعلام يستنكر هجوم "الجزيرة" على القضاء المصري

استنكر المجلس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشدة تدخل قناة الجزيرة في شأن يخص منظومة القضاء المصري، واستهداف العدالة بالهجوم والتجريح، إزاء قضايا منظورة أمام المحاكم المدنية، وتأخذ حقها في الدفاع العادل وفقاً للقوانين المصرية التي تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الحكومة: إتاحة 19 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة من مارس الماضي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

انكسار الصهد.. مركز معلومات تغير المناخ يكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

أكد الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن هناك بداية تدريجية لانكسار قوة الطاقة الشمسية المصاحبة للحرارة "الصهد" لبداية تحرك الشمس الظاهرية ناحية الجنوب بعيد عن مدار السرطان، وذلك على الرغم استمرار درجات الحرارة المرتفعة.

وزير الطيران يترأس اجتماع الجمعية العمومية للشركة الوطنية لاعتماد الموازنة الجديدة

انعقدت اليوم أعمال الجمعية العمومية للشركة القابضة لمصر للطيران بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك برئاسة الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، وبحضور أعضاء الجمعية العموميه وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات لاستعراض عدد من الموضوعات الهامة؛ والتي جاء على رأسها اعتماد الموازنة التقديرية بشقيها الاستثماري والجاري للعام المالي 2023/2024 .

أبرز ملامح وإجراءات عملية انتقال وزارة السياحة والآثار للمقر الجديد بالعاصمة الإدارية

في إطار الانتقال الكامل لوزارة السياحة والآثار وعدد من هيئاتها التابعة للعمل من مقرها الجديد بالحي الحكومي منذ بداية شهر يونيو الماضي، وهو ما يُعد نقلة نوعية وطفرة غير مسبوقة سعياً لتطوير منظومة العمل بالوزارة، نستعرض أبرز ملامح وإجراءات عملية انتقال الوزارة للمقر الجديد:

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

rip current.. الأرصاد تحذر من القاتل المجهول والسبب الرئيسي في حالات الغرق

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من تيار السحب (rip current) الذي وصفته بـ القاتل المجهول، قائلة إن تيارات السحب هى سبب من الأسباب الرئيسية لحالات الغرق التى تحدث وذلك نتيجة لعدم معرفة الناس بها.

الحكومة: إتاحة 19 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة من مارس الماضي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".