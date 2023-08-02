القيعي: تنبأت برحيل عبدالله السعيد عن الأهلي بسبب تصريحات رئيس الزمالك

أكد المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، أنه تنبأ برحيل عبدالله السعيد عن الفريق وتوقيعه للزمالك بعد تصريحات مرتضى منصور في أحد البرامج التليفزيونية.

وقال "القيعي" الذي يحل ضيفًا على الإعلامي محمد شبانة عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: “توقعت طريقة رحيل عبدالله السعيد قبل 4 أيام من إعلان قرار النادي الأهلي بعرضه للبيع ، بعد ما قام مرتضى منصور بالإدلاء بتصريح معين في أحد البرامج التليفزيونية، فشعرت أنه يجهز لأمر ما، وقمت بعمل مداخلة لنفي ادعاء رئيس الزمالك بأنني قمت بتجديد عقد السعيد، وشعرت بوجود أمر ما بشأن عبدالله لأنه يتعامل بطريقة معينة أدركها جيدًا، لكن المبلغ الذي حصل عليه كان خرافيًا وحصل عليه مقدمًا”.

تفاصيل رحيل السعيد عن الأهلي

وأكمل: "التفاصيل التي علمناها في موضوع عبدالله السعيد، واتضح بأن اللاعبين تعلم عدة أمور، أحزنت الإدارة وقررت عرضه للبيع، حفاظًا على النظام العام داخل الفريق".