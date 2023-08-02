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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكبر تحقيق في تاريخنا.. أول تعليق للمدعي العام الأمريكي بعد استعداء ترامب للمحكمة

دونالد ترامب
دونالد ترامب

وصف المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، اليوم الأربعاء، التحقيق ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه "أكبر تحقيق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية".

وقال جارلاند في خطاب أذاعته "نيوزماكس": "مباشرة بعد هجوم السادس من يناير على ديمقراطيتنا ، انخرط رجال ونساء وزارة العدل الأمريكية في ما أصبح أكبر تحقيق في تاريخنا".

وأضاف جارلاند: "المستشار الخاص جاك سميث وفريقه من الوكلاء والمدعين ذوي الخبرة والمبدئيين تابعوا الحقائق والقانون أينما كانوا".

وعلى جانب آخر، أكد جاك سميث المدعي الخاص الأمريكي المكلف بتحقيقات الرئيس السابق دونالد ترامب، أن الهجوم على مبنى الكابيتول عام 2021 غذّته الأكاذيب التي قالها ترامب.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال سميث خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه سيسعى لـ"محاكمة سريعة" لترامب، مضيفًا أن التهمة الموجهة له تبقى تهمة حتى الآن.

ولفت إلى أن وزارة العدل ستظل ملتزمة بضمان المساءلة في القضية التي تنظر في الجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 التي سبقت هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.

وكانت وزارة العدل الأمريكية، أعلنت اليوم الأربعاء، استدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية غدًا الخميس الموافق 3 أغسطس.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، وجهت هيئة المحلفين الفيدرالية الكبرى لائحة اتهام إلى ترامب في أربع تهم خاصة بتحقيق المحقق الخاص جاك سميث في الجهود المبذولة لإلغاء نتائج انتخابات 2020 التي سبقت هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي، وفقًا لوثيقة محكمة.

والتهم الموجهة هي: مؤامرة للاحتيال على الولايات المتحدة، مؤامرة لعرقلة إجراء رسمي، عرقلة ومحاولة عرقلة إجراء رسمي، وانتهاك الحقوق.

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