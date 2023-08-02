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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف حقيقة وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية في القليوبية

مشاجرة
مشاجرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً الادعاء بإطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة بين بعض الأشخاص بالقليوبية.

بالفحص، تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع مشاجرة بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية بين طرف أول إحدى السيدات، زوجها وخالها، وطرف ثان 5 أشخاص، أنجال عمومة أحد أفراد الطرف الأول، إثر حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما حول الحد الفاصل بين قطعة أرض زراعية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ من الطرفين على الآخر بالضرب بالأيدى، ما أسفر عن تعرضهم لإصابات دون إستخدام أية أسلحة نارية.

 عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفى المشاجرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية ارض زراعية اسلحة نارية إطلاق أعيره نارية طرفى المشاجرة قطعة ارض زراعية

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