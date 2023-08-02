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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سيدة تأكل فراء القطط منذ 10 سنوات.. لهذا السبب الغريب

صدى البلد

اتبعت سيدة أمرا غريبا كدليل على حبها الشديد للقطط، وهو أكل فراء القطط التي تملكها، حتى وصل الأمر إلى إدمان ذلك.
 

ظهرت السيدة التي تدعى "ليزا " في برامج تليفزيونية قبل ١٠ سنوات وهي تعبر عن حبها الشديد بالقطط وأكل فراء القطط،  وتم تحذيرها من خطر استهلاك شعر القطط.


 

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وقال الطبيب إن المشكلة يمكن أن تقودها إلى الإصابة بقرحة أو تمزق في المعدة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.


 

الآن بعد عقد من الزمان، عادت ليزا إلى البرامج التليفزيونية لمشاركة تحديثات حياتها، قالت في البرنامج: "ما زلت مدمنة على أكل شعر القطط، أكبر تغيير هو قبل 10 سنوات، كان لدي قطة واحدة فقط".


 

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فتقول: "الآن لدي خمس قطط، أعتقد أن نسيجي المفضل من الفراء هو القطني جدا وبمجرد أن يصبح مبللا وتمضغه، يصبح شعريا جدا".

 

وأكملت: "أعلم أن الجميع يعرف أنني سيدة مجنونة بالقطط، أنا في الخمسينيات من عمري، وليس لدي أي أطفال، ولم أرغب أبدا في أي أطفال، هؤلاء هم أطفالي".

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