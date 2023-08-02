قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، غير واقعي حينما يقول إنه يستطيع هزيمة روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.

وأوضح سوسكين: "هذا هو خطاب زيلينسكي الكلاسيكي: روسيا يمكن ويجب أن تهزم. لماذا لا يمكنك القيام بذلك لمدة عام ونصف؟ أنت طفل ساذج، مخادع أو مجرد مهرج".

وأضاف: ”بدأ نظام كييف بالفعل يفقد الحلفاء، الذين بدأوا في تقليل الإمداد بالقوات المسلحة الأوكرانية بسبب فشل الهجوم المضاد”.

وأشار إلى الرئيس الروسي تمكن من عقد القمة الروسية الأفريقية التي حضرها 49 وفدا من الدول الأفريقية والاتحادات الإقليمية.

وأوضح سوسكين أن كييف لديها خيار واحد فقط بسبب عدم قدرة زيلينسكي على مواجهة هجمات موسكو على البنية التحتية العسكرية، وهو إجراء محادثات سلام مع روسيا.