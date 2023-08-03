توقعات بارتفاع أسعار الذهب بعد تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا .. فيديو

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن مصلحة الدمغة قامت بدمغ نحو 40 طن ذهب خلال الشهور الماضية.

وأضاف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "المصريون في الخارج جلبوا نحو نصف طن ذهب خلال الشهور الماضية"، لافتا: "هناك توقعات كبيرة بارتفاع أسعار الذهب بعد تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا".

وأشار الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب،: "مبادرة زيرو جمارك للذهب ستنتهي في نوفمبر المقبل"، موضحا: "الذهب مخزن قيمة جيد جدا".



وأوضح الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب،: "سعر الذهب مسقتر منذ 4 أشهر بفضل مبادرة زيرو جمارك"، مشيرا: "الذهب في أي وقت هو مخزون جيد".

