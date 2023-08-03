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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير الكويت بالقاهرة : دور مصر عبر التاريخ لا ينسى

مصر
مصر

أكد سفير دولة الكويت لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير غانم الغانم اليوم الخميس أهمية ودور الحركة الكشفية الكويتية التي تعتبر «رائدة في الوطن العربي».

جاء ذلك في تصريحات صحيفة أدلى بها السفير الغانم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال زيارته لوفد جمعية الكشافة الكويتية المشارك في دورة تنمية ادارة العمل التطوعي للقادة المتميزين التي بدأت أعمالها أمس بالمركز الكشفي العربي الدولي بالمنظمة الكشفية العربية وتستمر حتى الاثنين المقبل.


واثني السفير الغانم الدور الذي تقوم به جمعية الكشافة الكويتية من تدريب ودورات تدريبية للشباب والفتيات وحضورها الدائم لجميع الأنشطة الكشفية العربية والعالمية معربا عن سعادته بوجوده مع كوكبة من القيادات الكشفية.

وحول العلاقات المصرية الكويتية أكد السفير الغانم أن العلاقات الكويتية المصرية «علاقات اخوية متجذرة وتاريخية على المستويين القيادي والشعبي» مشيرا الى أنها «علاقات متميزة يحتذى بها».

وأضاف السفير الغانم ان«دور مصر عبر التاريخ لا ينسى وهذا ليس بجديد على مصر التي وقفت مع الكويت قبل وبعد الاستقلال والى يومنا هذا» متمنيا للمصريين  كل تقدم وازدهار.
 

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