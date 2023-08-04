في أقل من شهر.. هبة مجدي تدخل المستشفى بسبب موسى ودهب

تصدر اسم الفنانة هبة مجدي محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعد نشرها صورة من داخل المستشفى، عقب تعرضها وابنتها دهب إلى التسمم لتناولهما وجبة من مطعم شهير.

جاء ذلك بعد أقل من حوالي شهر من نشرها صورة اخرى لابنها الصغير موسى داخل المستشفى أيضا، بسبب وعكة صحية لم تكشف عن تفاصيلها.

وعلق الفنان محمد محسن في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على واقعة دخول زوجته هبة مجدي وابنته المستشفى.

وكتب: "احذروا! هبة مراتي ودهب بنتي جالهم تسمم امبارح بسبب أكل في مطعم شهير وطول الليل في المستشفى .. حبيت أقولكم تحذروه وتتجنبوه لأن دي مش أول مرة. هم الحمد لله بقوا كويسين دلوقت والحمد لله على كل شيء.

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي، مسلسل “المداح”، وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابرالطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة؛ ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة فيتجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل فيمعارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.