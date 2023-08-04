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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالذكاء الاصطناعي.. تحليل شخصية لميس الحديدي على الهواء بنبرة صوتها

لميس الحديدي
لميس الحديدي

تنافست ثلاث شركات، لتقديم حلول لمشاكل واقعية قد تواجه المواطنين منها ما يوفر آلية ادخار مناسبة للمواطنين، ومنها ما يهتم بتكنولوجيا تقوم على تحليل الشخصيات من نبرة الصوت ومنصة أخرى للرعاية الصحية.

وفي ثالث حلقات الاستوديو التسابقية في برنامج "الفرصة مع لميس الحديدي على قناة "ON"، شرح أحمد الشرقاوي مؤسس إحدى الشركات التي تعتمد علي الذكاء الاصطناعي وتحليل مكالمات المتقدمين لشغل الوظائف عبر تحليل نبرات أصواتهم وتحليل السمات الشخصية لهم.

يقول مؤسس الشركة إن إستخدام هذه التقنية يساعد الشركات على تحليل نبرات أصوات المتقدمين لشغل الوظائف وتحليل شخصياتهم وتجاوزت نسبة دقتها ما بين 75-80% ويمكن استخدامها في اختيار موظفي الشركات أو "الكول سنتر" في  كيفية التعامل مع العملاء.

 

‏https://www.facebook.com/ElForsamalameeselhadidi/videos/612967940694177

وفي تجربة لتحليل الشخصية عبر نبرة الصوت أجرى مؤسس المشروع عملية التحليل على صوت الإعلامية لميس الحديدي التي قالت مازحة: "أنا أهلاوية وبحب النادي الأهلي ومبسوطة أنه كسب بطولة إفريقيا وبشجع المنتخب وكنت أدبي ومش بعرف أحسب اي حاجة".

"الفرصة" مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة "ON".

أحمد الشرقاوى الذكاء الاصطناعي الشركات الكبرى السمات الشخصية قناة ON لميس الحديدي

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