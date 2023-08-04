الزراعة تؤكد: مصر خالية من مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تكثف جهودها لتحصين رؤوس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، لمواجهة هذا المرض للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأضاف الدكتور محمد القرش في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الثروة الحيوانية لها بعد قومي وتمثل بعد وجزء من الأمن القومي، ونقوم بتنظيم ثلاث حملات سنويا للحفاظ على المناعة لدى رؤوس الماشية لمواجهة الإصابات المحتملة.

تابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، نتابع عن كثب الموقف الوبائي لدى دول الجوار، لافتا إلى أن مصر خالية من مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتطعيمات التحصين هو أمر دوري لرفع المناعة لدى الحيوانات والحفاظ عليها.

