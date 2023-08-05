مصرع شاب وإصابة 3 آخرين سقطوا في بئر بقنا

لقي شاب مصرعه، وأصيب 3 آخرين، إثر سقوطهم في بئر بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، شمال قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد ورود بلاغ بسقوط 4 أشخاص داخل بئر بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.

بالانتقال إلى موقع البلاغ والفحص، تبين مصرع شاب وإصابة شقيقيه ونجل عمه، إثر سقوطهم في بئر بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف.



دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



