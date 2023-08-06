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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

شروط قبول طلاب الثانوية العامة في كلية الشرطة.. تفاصيل

عمليات خاصة - ارشيفية
عمليات خاصة - ارشيفية

تسعي كلية الشرطة كل العام إلي اختيار أفضل العناصر البشرية من طلاب الثانوية العامة الراغبين للانضمام لها حيث يتم تدريبهم على أعلي مستوي ووفقا لأحدث المنظومات العالمية من أجل تخريج طالب على أعلي مستوي علميا وجسديا يساعد فى خدمة مجتمعهم أمنيا واجتماعيا.

للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية.. طريقة التقديم فى كلية الشرطة

شروط قبول طلاب الثانوية العامة في كلية الشرطة.. تفاصيل

شروط القبول في تقديم كلية الشرطة

تأتي شروط القبول في تقديم كلية الشرطة كالتالي:
-أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس
-أن يكون الطالب حسن السيرة والسمعة
-ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة
-ألا يكون قد سبق فصل المتقدم من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي
-أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن لـ تقديم كلية الشرطة.
-استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية بـ تقديم كلية الشرطة 
-ألا يزيد عمر المتقدم في أول أكتوبر القادم عن 22 سنة.
-اجتياز الكشف الطبي المتقدم واختبارات اللياقة البدنية المقررة بتقديم كلية الشرطة .
-ألا يكون متزوجا خلال قيده بـ أكاديمية الشرطة 

الشرطة البشرية الثانوية العامة المنظومات الجنسية

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